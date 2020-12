Nam thanh niên giả gái, lẻn vào phòng ký túc xá giết hại bạn gái vì bị chia tay

Sự việc xảy ra tại một học viện thuộc trường đại học Tứ Xuyên, thành phố My Sơn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.



Trước đó, khoảng 3h chiều ngày 29/11, lực lượng chức năng nhận được điện thoại báo án từ nhân viên trong trường về việc tại đây vừa xảy ra một vụ án mạng khiến hai người tử vong. Cảnh sát lập tức được điều động đến hiện trường.

Học viện Jinjiang đại học Tứ Xuyên- nơi xảy ra vụ việc

Được biết, nạn nhân họ Lý (nữ, 21 tuổi), sinh viên năm 3, người huyện Cừ, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, nghi phạm họ Mã (nam, 18 tuổi) sinh viên năm nhất một trường đại học thuộc tỉnh Sơn Đông. Hai người quen nhau qua mạng sau đó tiến đến quan hệ yêu đường. Tuy nhiên do tính cách khác biệt, đôi bên thường xuyên cãi nhau.

Trước khi xảy ra vụ việc, vì bạn gái đòi chia tay, họ Mã không chấp nhận nên đã mua vé máy bay từ Sơn Đông đến Tứ Xuyên tìm gặp bạn gái nói chuyện. Do gọi điện thoại nhiều lần bạn gái không nghe máy, họ Mã đi thẳng vào ký túc nữ nhưng bị quản lý ký túc chặn lại. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này giả gái, mặc áo có mũ trùm đầu trà trộn cùng nhóm nữ sinh lẻn vào phòng ký túc của bạn gái. Tại đây hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi, họ Mã dùng con dao nhọn dài 12cm đâm chết bạn gái rồi nhảy lầu tử vong.

Ngày 30/11, phân đồn công an quận Bành Sơn trực thuộc đồn công an thành phố My Sơn đã chính thức xác nhận thông tin vụ việc. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Sohu News, KK News