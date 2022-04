Nam thanh niên dùng dao đâm 3 người bị thương

Ngày 13/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Dương Văn Hậu (SN 2001, ngụ ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".



Vào khoảng 13h30 ngày 5/7/2021, Hậu cùng Dương Thị Thắm (cùng sống với nhau như vợ chồng) đến nhà hàng xóm để cự cãi vì đàn gà của hàng xóm qua phá hỏng vườn cây trồng của Thắm. Tại nhà có ông Lâm Văn N., (SN 1973) và bà Liêu Thị Hồng P. (SN 1975).

Trong lúc cự cãi đã xảy ra xô xát, Hậu đã dùng cây dao mang sẵn trong người xông vào đâm trúng mặt bà P., ông N. can ngăn cũng bị Hậu dùng dao đâm trúng vai trái, sau đó bỏ chạy.

Khi vụ việc "Cố ý gây thương tích" này đang được Công an huyện Thoại Sơn điều tra xác minh làm rõ thì vào khoảng 21h40 phút ngày 23/7/2021, bị can Dương Văn Hậu điều khiển xe máy chở theo Thắm đi ngang quán cà phê ở ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, thấy Nu Tánh L. (SN 2006) đang ở quán nên Hậu và Thắm đi vào quán nói chuyện với Linh.

Trước đó, Thắm và Linh đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc Thắm cự cãi với Linh, Hậu đã giật con dao tự chế trên tay Thắm, chém nhiều cái vào 2 cẳng tay và má trái của L.. Khi được người ở quán can ngăn, Hậu tay cầm con dao gây án cùng Thắm ra xe tẩu thoát.



Hiện trường xảy ra vụ việc tại nhà Bà P.

Ngày 30/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Hậu về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau khi Hậu bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 5/1/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định truy nã bị can đến ngày 14/1/2022, Công an huyện Thoại Sơn bắt được Bị can đồng thời ra quyết định tạm giữ, tạm giam đối với Dương Văn Hậu.

