Nam sinh mất tích rồi tử vong: Sinh viên giỏi của hệ chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh

Sáng ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiến hành phong tỏa khu vực chân cầu Bình Lợi (phía phường 13) sau khi phát hiện thi thể em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh năm nhất đã mất tích bí ẩn ở bến xe miền Đông 3 ngày trước.

Được biết, Nghĩa đang theo học tại trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ngành Kỹ thuật Ô tô. Trao đổi với PV, đại diện nhà trường cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay, nhà trường đã liên tục gọi điện thoại, hỏi thăm, động viên gia đình em Nghĩa.

Đồng thời, trường cũng đã hỗ trợ cơ quan điều tra tìm các đầu mối thông tin, mối quan hệ xung quanh Nghĩa. Sáng ngày 15/12, nhà trường cho biết đã có liên hệ với công an quận Bình Thạnh.

Phía nhà trường nói: "Chúng tôi vô cùng đau lòng, xót xa trước thông tin này. Sáng nay, tôi tìm hiểu về học lực của Nghĩa tại trường. Một số môn hiển thị điểm số rất cao. Đồng thời, hệ đào tạo Nghĩa theo học là hệ chất lượng cao, học bằng tiếng Anh. Em ấy thực sự là một sinh viên giỏi. Trong học kì vừa qua, Nghĩa đăng ký cũng khá nhiều môn".

Trong học kì I, Nghĩa tham gia khá đầy đủ các buổi học online, nam sinh này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Nghĩa xếp loại giỏi trong học kỳ vừa rồi. Cụ thể, điểm trung bình tích lũy học kỳ của Nghĩa được 8.6, điểm hệ số 4.0 đạt 3.4.

TS. Trần Thanh Thưởng - trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của nhà trường chia sẻ: "Nhà trường đã phối hợp với gia đình để báo cáo với Công an Quận Bình Thạnh TP.HCM và Công an huyện Tây Sơn, Bình Định để họ can thiệp hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bằng nghiệp vụ. Tôi cũng đã gửi email, em cũng không trả lời và đã làm mọi cách có thể!".



Ngoài ra, nam sinh cũng đã đăng ký ở trong ký túc xá và đã đóng tiền cọc 500.000 đồng. Gia đình Nghĩa thuộc diện gia đình khó khăn. Trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ lên phương án hỗ trợ gia đình em về tinh thần lẫn vật chất.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết con trai bà vốn là người trầm tính, ít nói, hiền lành và học khá giỏi. "Học kì vừa rồi, Nghĩa được 8.6/10. Nó ngoan lắm. Từ bé đến lớn, nó chưa to tiếng với ai bao giờ cả...", bà Ty nghẹn ngào.

Hiện tại, người thân của Nghĩa tại TP.HCM đã đến cơ quan điều tra để làm các thủ tục liên quan.

