Nam sinh lớp 8 nguy kịch khi rơi từ lầu 2 xuống sân trường

Hương Chi |

Nam sinh lớp 8 rơi từ lầu 2 xuống sân trường. Hiện nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 29/9, lãnh đạo Trường THCS P.M. (phường Bình Dương, TPHCM) cho biết, phó hiệu trưởng nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đang túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 bị rơi từ lầu 2.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi đang trong thời gian nghỉ giải lao, một nam sinh lớp 8 của trường bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống sân trường. Vụ việc khiến học sinh này bị thương rất nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên đã đưa nam sinh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu theo yêu cầu của phụ huynh.

Cơ quan chức năng sau đó đã tới trường học, nơi xảy ra vụ việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

