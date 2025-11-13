Nam shipper 36 tuổi ngộ độc suýt mất mạng, bác sĩ tức giận: Đừng làm việc này quá 3 lần 1 ngày

Tối muộn, giữa cơn mưa lất phất ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), anh Hồ 36 tuổi, nhân viên giao đồ ăn, cố gắng chạy nốt vài đơn cuối giờ cao điểm. Mệt mỏi, buồn ngủ, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi, cầm liền 6 chai nước tăng lực rồi uống hết trong vài tiếng. Ai ngờ, sáng hôm sau, anh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn tính bằng phút.

Các bác sĩ cho biết, khi được đưa tới, bệnh nhân đã mất ý thức, toàn thân co giật, tim đập nhanh, mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ cơ thể tăng cao , tất cả dấu hiệu của ngộ độc caffeine cấp tính .

Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả khiến cả ê-kíp giật mình nồng độ caffeine trong máu của anh Hồ lên tới 147,5 mg/L , trong khi ngưỡng gây ngộ độc chỉ khoảng 80 mg/L. Dù đã được truyền dịch và dùng thuốc lợi tiểu để đào thải độc tố, lượng caffeine trong nước tiểu vẫn vượt quá mức bình thường, chứng tỏ một lượng lớn chất này vẫn còn tích tụ trong cơ thể.

Các bác sĩ xác định, nguyên nhân là do anh đã uống liên tiếp 6 chai nước tăng lực trong thời gian ngắn , mỗi chai chứa khoảng 50 mg caffeine. Tổng lượng caffeine anh nạp vào cơ thể ước tính 240-300 mg , vượt xa giới hạn an toàn cho một lần sử dụng (200 mg).

May mắn thay, sau vài ngày cấp cứu tích cực, các chức năng tim, gan và thần kinh của anh đã ổn định, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp con người tỉnh táo, phản ứng nhanh hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách , nó có thể trở thành “kẻ giết người thầm lặng”.

Khi vào cơ thể quá nhiều, caffeine khiến não và tim hoạt động quá tải, gây rối loạn nhịp tim, run cơ, nôn mửa, co giật, thậm chí ngừng thở . Những người gầy yếu, đang mất ngủ hoặc uống khi bụng rỗng dễ bị ngộ độc nhanh hơn người khỏe mạnh.

“Ngộ độc caffeine cấp không hiếm, nhưng nguy hiểm là nhiều người không nhận ra”, bác sĩ nói. “Đến khi co giật, mất ý thức thì thường đã quá muộn”.

3 sai lầm phổ biến khi dùng nước tăng lực và cà phê

Bác sĩ khuyến cáo, người thường xuyên sử dụng đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà sữa hay nước tăng lực cần tránh 3 thói quen sai lầm:

- Không uống khi bụng đói , vì caffeine sẽ được hấp thu cực nhanh, dễ gây buồn nôn, đau dạ dày và tim đập nhanh.

- Không uống liên tiếp hoặc quá nhiều trong thời gian ngắn. Nếu cần tỉnh táo, chỉ nên dùng 1 chai/ngày, và cách nhau ít nhất 6 giờ giữa các lần uống (tức không quá 3 lần 1 ngày).

- Tuyệt đối không pha chung với rượu hoặc nước có gas. Sự kết hợp này có thể làm tăng hấp thu caffeine, đồng thời gây mất nước và rối loạn điện giải nghiêm trọng.

Nếu sau khi uống cảm thấy hồi hộp, choáng váng, run tay , người dùng nên ngừng ngay , uống nhiều nước , nghỉ ngơi để cơ thể tự đào thải caffeine. Nhưng nếu có biểu hiện nặng hơn như co giật, khó thở, mất ý thức , cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

