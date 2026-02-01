Nam shipper 28 tuổi tử vong 10 ngày sau cơn đau lưng, bác sĩ vạch trần thủ phạm trong... tiệc liên hoan cuối năm

Cái chết đột ngột của anh Trương, nam shipper độc thân 28 tuổi sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã để lại cú sốc lớn cho người thân và bạn bè. Đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen rượu chè, tiệc tùng mỗi dịp cuối năm.

Anh Trương thường làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, có lúc tới gần sáng. Một người bạn học cũ kể rằng từ Tết Dương lịch, nhóm nhiều lần rủ anh tụ tập nhưng anh đều từ chối vì bận và không thích chỗ đông người. Chỉ tới bữa tiệc cuối năm trùng sinh nhật anh Hứa, người bạn thân từng cứu mạng mình thì anh Trương mới có mặt.

Hôm đó trời rất lạnh. Anh Trương giao xong đơn cuối lúc khoảng 8 giờ tối rồi vội chạy xe máy tới điểm hẹn. Do đến muộn, anh phải uống rượu phạt liên tục. Không khí vui vẻ, lâu ngày gặp lại bạn bè khiến anh uống nhiều hơn dự tính. Trong khoảng 2 giờ, anh uống gần 3 lít rượu, ăn kèm nhiều đồ chiên rán và hải sản.

Ảnh minh họa

Gần 11 giờ đêm, cả nhóm tiếp tục tới một quán bia ngoài trời. Món thịt cừu quay cùng bia lạnh và không khí hát hò khiến cuộc vui kéo dài. Tại đây, anh Trương bắt đầu đau bụng dữ dội, cảm giác lạ và lan ra thắt lưng. Mọi người nghĩ anh chỉ mệt do uống rượu nên khuyên cố chịu và đưa nước lọc.

Khoảng 30 phút sau, cơn đau tăng nhanh. Anh không thể ngồi nổi, mồ hôi vã ra, mặt tái tím. Bạn bè lập tức gọi taxi đưa anh vào bệnh viện. Kết quả chụp CT và xét nghiệm máu cho thấy anh bị viêm tụy cấp.

Bác sĩ cảnh báo những bất thường sau khi uống bia rượu, liên hoan/tiệc tùng

Bác sĩ trực cấp cứu hôm đó cho biết, khi nhập viện anh Trương đã trong tình trạng nguy kịch. Xét nghiệm ghi nhận hạ canxi máu, tăng đường huyết, khó thở và đau dữ dội.

Nhưng ban đầu anh từ chối nhập viện vì nghĩ chỉ khó chịu do rượu, muốn về để mai đi làm tiếp. Anh cho biết, đau lưng cũng là "bệnh nghề nghiệp" của shipper. Sau khi bác sĩ giải thích, anh mới hiểu ra mọi chuyện.

Tuy nhiên, đêm điều trị đầu tiên không thấy hiệu quả. Sang ngày thứ hai, vùng da quanh rốn và thắt lưng xuất hiện các mảng bầm tím lớn. Đây là dấu hiệu của viêm tụy hoại tử xuất huyết cấp. Huyết áp tụt sâu, tim đập nhanh, thở gấp, lượng nước tiểu giảm mạnh. Anh được chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Ảnh minh họa

Ngày thứ ba, anh Trương rơi vào suy hô hấp và suy thận cấp. Những ngày sau đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Sau 10 ngày điều trị với chi phí khoảng 350.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,22 tỷ đồng tiền Việt) anh không qua khỏi. Gia đình vừa mất người thân, vừa gánh khoản nợ viện phí lớn.

Qua trường hợp của anh Trương, bác sĩ cũng nhắc nhở rằng nhiều người vẫn xem nhẹ viêm tụy cấp nhưng thực tế đây là bệnh rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Và đặc biệt, uống quá nhiều rượu bia là nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp. Nhất là nếu kết hợp với món nhiều dầu mỡ, quá giàu đạm và lượng nhiều trong thời gian ngắn.

Viêm tụy là tình trạng tuyến tụy bị viêm do enzyme tiêu hóa tự tấn công mô tụy. Bệnh gồm viêm tụy mạn và viêm tụy cấp. Vêm tụy cấp xảy ra đột ngột, có thể dẫn tới suy đa cơ quan, nhiễm trùng huyết và tử vong nếu chậm điều trị. Ngoài rượu bia, nuyên nhân thường gặp là ăn nhiều chất béo, sỏi mật hoặc tăng mỡ máu.

Rượu có thể gây tắc các ống dẫn tụy, làm enzyme ứ đọng và phá hủy tuyến tụy. Vì vậy, cần hạn chế rượu bia và đi khám ngay khi xuất hiện đau bụng dữ dội sau ăn uống, nhất là khi cơn đau lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, sốt hoặc tim đập nhanh. Chủ quan có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.