Năm kịch bản kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Theo tờ báo Tây Ban Nha El Mundo hôm 17/10, Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện đã kéo dài 1.332 ngày (bắt đầu từ ngày 22/02/2022 đến nay) và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sự kết thúc.

Tờ báo lưu ý rằng, con số này đưa Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tại Ukraine gần với những cuộc xung đột dài nhất trong lịch sử hiện đại, cụ thể là Thế chiến I, kéo dài 1.567 ngày, và vượt qua Chiến tranh Triều Tiên (1.129 ngày), Chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ (1.246 ngày) và Nội chiến Tây Ban Nha (988 ngày).

Tờ báo Tây Ban Nha lưu ý rằng, hiện có thể xác định năm kịch bản cho tương lai của cuộc xung đột này.

Ông Donald Trump đang áp đặt một nền hòa bình mong manh cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Một số nhà phân tích đề xuất những cơ chế thực tế mà Tổng thống Mỹ có thể sử dụng để gia tăng áp lực lên người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trừng phạt thứ cấp, gây áp lực lên các nước mua dầu mỏ của Nga, hoặc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine) để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán trên thế yếu..

Đây là kịch bản thứ nhất được El Mundo đưa ra, nhưng giới phân tích cho rằng, khả năng thực tế để ông Trump có thể buộc tổng thống Nga đàm phán một nền hòa bình lâu dài là rất thấp, bởi Nga coi cuộc chiến ở Ukraine là “mang tính sống còn” và sẽ tiếp tục chiến đấu bằng mọi giá.

Theo kịch bản thứ hai, xung đột Nga-Ukraine có thể sớm lan rộng và ảnh hưởng đến một số quốc gia thành viên NATO ở xung quanh.

Trong khi các hành động của Nga cho đến nay chỉ giới hạn ở các vụ vi phạm không phận bằng máy bay chiến đấu hoặc máy bay không người lái và các hoạt động vùng xám như phá hoại và tấn công tin tặc, thì với sự can dự sâu hơn của phương Tây, cuộc chiến có thể gia tăng cấp độ ác liệt và mở rộng về phạm vi sang các nước láng giềng.

Trong trường hợp này, Moscow có thể leo thang chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu và kịch bản này tương tự như việc hai bên đang “đùa với lửa”, bởi vì bất kỳ tính toán sai lầm nào trong bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Kịch bản thứ ba được tờ báo Tây ban Nha coi là thực tế nhất, dự kiến cuộc xung đột sẽ tiếp diễn cho đến năm 2026.

Các tác giả bài viết giải thích, chính quyền Kiev không có ý định đầu hàng và Nga cũng không thể rút khỏi khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt nếu không giành được chiến thắng cuối cùng, giành quyền kiểm soát cả 4 vùng mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022 là Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson.

Kịch bản thứ tư là nền kinh tế Nga suy yếu nghiêm trọng và Moscow buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, là kịch bản được phương Tây mong muốn nhất, nhưng cũng không dễ xảy ra.

Mặc dù không ai mong đợi sự sụp đổ đột ngột của nền kinh tế Nga, nhưng ngày càng nhiều nhà phân tích dự đoán tình hình sẽ xấu đi dần dần, khiến người Nga trở nên nghèo đói và không đủ khả năng duy trì lâu dài cuộc chiến tranh tốn kém ở Ukraine trong vòng vây trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, trong khi châu Âu vẫn đang hỗ trợ chính quyền Kiev và quân đội Ukraine, thì Trung Quốc cũng đang hỗ trợ nền kinh tế Nga bằng cách mua dầu với giá ưu đãi, còn Triều Tiên đang cung cấp đạn dược cho quân đội Nga, nên Moscow cũng chưa chắc đã nhanh chóng suy yếu.

Kịch bản thứ năm mà tờ báo Tây Ban Nha đưa ra là xấu nhất đối với chính quyền Kiev, đó là các nhà tài trợ phương Tây sẽ quay lưng lại với Ukraine và ông Zelensky sẽ buộc phải nhượng bộ tối đa trước những yêu sách của Nga.

Với sự xa cách của chính quyền Trump, sự hỗ trợ của châu Âu hiện rất quan trọng để duy trì nhà nước và quân đội Ukraine.

Mặc dù ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đang ngày càng hiệu quả và tiên tiến, nhưng sự tồn tại và phát triển của nó vẫn cần nguồn tài chính từ Brussels và nếu không có nguồn tài chính này, cơ hội để chính quyền Kiev tiếp tục cuộc chiến khốc liệt này là rất nhỏ.