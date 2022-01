Năm hết Tết đến đừng quên 2 chữ này, 'bà trùm' truyền thông đã miệt mài viết suốt 10 năm

Khép lại năm Tân Sửu 2021 đầy khó khăn với ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta đang bước qua tháng đầu tiên của năm 2022 (dương lịch) và cận kề với Tết Nhâm Dần theo phong tục cổ truyền.



Tết chính là dịp để gia đình sum họp, trao nhau những lời chúc Tết với mong ước một năm bình an, may mắn và hạnh phúc. Chính vì vậy, vào mỗi dịp Tết, người ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp với hy vọng năm mới sẽ vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn...

Lời chúc Tết cũng giúp mọi người giao tiếp, gắn kết với nhau hơn, đặc biệt là những người đi làm ăn xa quê. Trong những ngày Tết, không chỉ trẻ nhỏ chúc người lớn, mà ngay cả ông bà trong gia đình cũng ban những lời chúc tốt đẹp cho con cháu.



Dù vậy, khi thời gian của năm Tân Sửu 2021 đang khép lại, đêm giao thừa sắp tới và Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở ra, chúng ta hãy cùng một lần nữa ôn lại giá trị của 2 chữ tuyệt vời của 2 chữ CẢM ƠN. Còn những ai mà trong năm, vì bận rộn mà bạn chưa nói lời cảm ơn, hãy gửi đến họ nhé.

Sức mạnh của từ CẢM ƠN khi năm hết Tết đến

Ở một góc nhìn nào đó, lời CẢM ƠN là nguồn tài nguyên sẵn có trong mỗi người, hoàn toàn miễn phí, nhưng không phải ai và không phải lúc nào cũng được sử dụng đúng cách. Ít ai biết được rằng. Lời cảm ơn có thể thay đổi tâm trạng, tăng sự tương tác và khiến mọi người làm việc chăm chỉ hơn, từ đó tạo ra những may mắn trong cuộc sống.

Ảnh: VTV

Thường xuyên sống biết ơn, bày tỏ lời cảm ơn giúp chúng ta được hưởng nhiều lợi ích cả về sức khỏe, tinh thần, cải thiện các mối quan hệ và là động lực to lớn trong cuộc sống.

Theo phó giáo sư Sheela Raja, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Y khoa và Nha khoa ở Đại học Illinois (Chicago): "Nghiên cứu cho thấy rằng những người biết ơn trong cuộc sống hàng ngày của họ sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng sức khỏe liên quan đến căng thẳng hơn, bao gồm đau đầu, những vấn đề về dạ dày, đau ngực, đau cơ và các vấn đề về thèm ăn".



Năm 2013, trong cuốn sách Sidetracked, giáo sư Francesca Gino tại Trường Kinh doanh Harvard đã chứng minh rằng lời cảm ơn thực sự có hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ. Cảm ơn được coi là một biểu hiện của lòng biết ơn. Theo giáo sư Francesca Gino, có rất nhiều các hiệu ứng của sự biết ơn xảy ra và thực tế chúng có sức mạnh ảnh hưởng thực sự, dù mọi người không nhìn thấy chúng.

Theo đó, để chứng minh sức mạnh của lời cảm ơn, giáo sư Francesca Gino đã hợp tác cùng giáo sư Adam Grant tại Trường Wharton (Mỹ) thực hiện hai thí nghiệm đặc biệt với 57 sinh viên. Đầu tiên, hai giáo sư đưa ra tình huống, đó là 57 sinh viên này sẽ nhận được thư xin việc từ một học sinh giả lập (không có thật) tên là Eric. Điều thú vị là sau khi nhận được email từ các sinh viên, Eric sẽ tiến hành gửi thư phản hồi.

Tuy nhiên, một nửa số sinh viên này ngẫu nhiên nhận được email của Eric với nội dung ngắn gọn: "Tôi đã nhận được phản hồi của bạn về thư xin việc của tôi". Số sinh viên còn lại nhận được email với nội dung tương tự, nhưng có thêm câu: "Cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi thực sự rất biết ơn".

Lời cảm ơn mang lại nhiều lợi ích và may mắn không ngờ.

Khi giáo sư Gino và Grant thực hiện khảo sát trắc nghiệm hai nhóm sinh viên trên, kết quả chỉ có 25% số người ở nhóm đầu tiên cảm thấy giá trị của bản thân được nâng cao, trong khi những người ở nhóm 2 (nhận được lời cảm ơn) lại có tỉ lệ lên tới 55%.

Trong tình huống thứ hai, hai nhóm sinh viên trên nhận được thư xin việc từ một sinh viên giả lập khác, tên là Steven. Kết quả đúng là có sự thay đổi khi 66% số người trong nhóm 2 đã đồng ý nhận giúp đỡ Steven, trong khi tỉ lệ ở nhóm 1 (không nhận được lời cảm ơn) chỉ là 32%.

Từ những kết quả trên, giáo sư Francesca Gino nhận định: "Nhận được những lời bày tỏ lòng biết ơn khiến chúng ta cảm thấy giá trị của bản thân được nâng cao và điều đó có tác động tích cực tới những hành vi của chúng ta tới mọi người".

Khi chúng ta cảm thấy được đánh giá cao thì sẽ làm được nhiều hơn những gì mong đợi. Biết nói và nhận được lời cảm ơn giúp kích hoạt hệ thống ‘khen thưởng’ trong não bộ, từ đó giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu và có động lực phấn đấu hơn.

Giáo sư Francesca Gino chia sẻ thêm, trong nghiên cứu này, hiệu ứng của lòng biết ơn cũng chính là thứ khiến ngay cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Tôi đã học được từ chính nghiên cứu của mình. Bây giờ tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội và thử nói lời cảm ơn nhiều hơn nữa".

Cuốn sổ bí mật của "bà trùm" truyền thông

Nói lời cảm ơn thậm chí còn có thể trở thành một thói quen được nhiều người áp dụng và duy trì. Trên thực tế, không ít người thành công trên thế giới đã duy trì thói quen viết và nói lời cảm ơn mỗi ngày về những gì đưa họ đến với thành công.

Năm 2014, tỷ phú Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã chia sẻ về cách điều trị bản tính thích phê phán của mình. Đó là bằng cách viết một tờ giấy cảm ơn mỗi ngày và bày tỏ nhiều lòng biết ơn hơn nữa.

Oprah Winfrey cũng thường xuyên duy trì thói quen nói lời cảm ơn.

Oprah Winfrey, bà trùm truyền thông lừng danh thế giới, cũng gây bất ngờ khi ghi lại tất cả những điều mà bà cảm thấy biết ơn trong suốt một thập kỷ và chúng được gửi gắm trong cuốn "Nhật ký biết ơn".



Hạnh phúc, may mắn và thành công nhờ những lời cảm ơn, biết ơn trong cuộc sống dường như không còn chỉ là lý thuyết, mà đã được cả khoa học và những con người thành đạt chứng minh.

Vậy nên, năm hết Tết đến là dịp để trao tặng niềm vui và may mắn cho mọi người, đừng ngần ngại thể hiện lòng biết ơn của bạn.

Hãy nói CẢM ƠN thật nhiều đến với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh... bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và rất nhiều điều ngọt ngào tuyệt vời từ cuộc sống.

Bài viết tham khảo nguồn: Psychcentral, Washingtonpost, Harvard.edu

