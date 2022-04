Quý ông "sung mãn" nhất vào thời điểm nào? Tiết lộ dấu hiệu quý ông bị yếu cần đi khám

Đàn ông ham muốn nhiều vào thời điểm buổi sáng

Trước câu hỏi đàn ông có "nhịn" yêu được hay không?, bác sĩ Thanh cho biết, đàn ông nhịn "yêu" được bao lâu vẫn chưa có đáp án chính xác. Thậm chí, tần suất quan hệ tình dục của mỗi nam giới là khác nhau, không có một chuẩn mực nhất định. Nhưng có những yếu tố chi phối đến hoạt động này như: thể chất, sự thay đổi nội tiết tố nam, sự kiểm soát hành vi của mỗi người.

Với nam giới, bác sĩ Thành cho rằng chu kỳ nội tiết tố sẽ theo từng ngày. Theo đó, vào buổi sáng sẽ có một đỉnh tiết nội tiết tố nam testosterone, đây cũng là lý do sáng dậy nam giới hay thấy "cậu nhỏ chào cờ". Sau thời điểm đó lượng testosterone sẽ giảm dần trong ngày.

Do đó, khi thức dậy vào buổi sáng, nam giới nếu không thấy "cậu nhỏ chào cờ" thì đó có thể là dấu hiệu chỉ điểm nguy cơ suy giảm nồng độ testosteron và cần đi khám nam khoa để được tư vấn kịp thời.

Do vậy, rõ ràng nam giới sẽ bị thôi thúc thường xuyên bởi nhịp nội tiết tố nam hàng ngày, còn phụ nữ sẽ thấy kích thích nhất giữa chu kỳ trong tháng. Do đó, thông thường, khả năng nhịn yêu hay kìm chế tình dục của nam giới sẽ kém hơn với nữ giới là do liên quan tới vấn đề nội tiết tố trong cơ thể.

Bác sĩ Thành khuyến cáo, việc quan hệ đều đặn và khoa học sẽ có nhiều lợi ích với cơ thể.