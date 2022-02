Dấu hiệu cảnh báo bệnh ở nam giới thường bị bỏ qua: Nhận biết sớm sẽ rất hữu ích

Hầu hết mọi người thi thoảng đều từng gặp phải tình trạng thiếu năng lượng, mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa hoặc trên giường. Nhưng sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần và thiếu năng lượng kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Mệt mỏi ở nam giới có thể do một số nguyên nhân như:



1. Mức testosterone thấp

Việc sản xuất testosterone ở nam giới sẽ giảm dần khi già đi. Testosterone hoạt động một cách tích cực trong cơ thể, giúp duy trì từ mật độ xương đến khối lượng cơ hoành, tạo ham muốn tình dục... Do đó, mức độ testosterone giảm đáng kể có thể dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục, tăng mỡ trong cơ thể, giảm năng lượng và gặp phải các vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ. Những triệu chứng này có thể dẫn mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất.

Hiện nay đã có nhiều liệu pháp bổ sung testosterone cho cơ thể nam giới. Bên cạnh đó, xét nghiệm máu là điều cần thiết để kiểm tra liệu nồng độ testosterone của bạn có bị thấp hay không. Việc trao đổi với bác sĩ rất quan trọng để hiểu nguyên nhân của các triệu chứng liên quan đến mức testosterone thấp, cũng như đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp.

Nam giới thường xuyên gặp phải tình trạng mệt mỏi kéo dài nhưng không rõ nguyên do. Ảnh minh hoạ

2. Các vấn đề về tuyến giáp

Suy giáp hay lượng hormone tuyến giáp thấp có thể làm giảm mức năng lượng trong cơ thể nam giới. Tình trạng này xảy ra có thể là do một bệnh tự miễn - khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công tuyến giáp. Mặc dù bệnh này phổ biến hơn ở phụ nữ nhưng nó có thể xảy ra ở nam giới và trở nên nghiêm trọng nếu các triệu chứng ban đầu bị bỏ qua.

Các triệu chứng của suy giáp bao gồm mệt mỏi, nhạy cảm với thời tiết lạnh, táo bón, tăng cân, đau cơ, khô da, rụng tóc, lo âu.

Một điểm đáng chú ý, lượng hormone tuyến giáp thấp có thể dẫn đến mức testosterone thấp, từ đó dẫn đến tình trạng mệt mỏi ở nam giới. Vì vậy, việc điều trị hormone tuyến giáp thấp có thể cải thiện tình trạng mệt mỏi cũng như ngăn ngừa các biến chứng như bướu cổ, bệnh tim và bệnh thần kinh.

Bên cạnh đó, cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức) cũng có thể gây mệt mỏi do tim đập nhanh, huyết áp cao và khó ngủ.

3. Khó ngủ

Thiếu ngủ gây ra tình trạng mất năng lượng ở nam giới. Ảnh minh hoạ

Tình trạng mệt mỏi ở các quý ông có thể là do thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém. Nam giới có thể cảm thấy mệt mỏi nếu không có thói quen ngủ tốt, làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày hoặc đơn giản là cố hoàn thành nhiều việc mà bỏ qua giấc ngủ.

Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ có thể khiến giấc ngủ kém chất lượng ngay cả khi bạn ngủ đủ giấc. Mặt khác, rối loạn nhịp thở và ngưng thở khi ngủ cũng có thể làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Hội chứng ‘chân không yên’ là một chứng rối loạn khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ.

4. Trầm cảm

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, có khoảng 6 triệu nam giới tại đất nước này mắc trầm cảm mỗi năm.

Trầm cảm là một tình trạng tâm lý và sinh lý có thể gặp ở bất kỳ ai. Các triệu chứng của bệnh trầm cảm bao gồm luôn cảm thấy buồn, trống rỗng hoặc tuyệt vọng; mất hứng thú với thế giới bên ngoài; khó tập trung; mất ngủ; suy giảm năng lượng; mệt mỏi; cảm thấy trì trệ; cân nặng thay đổi.

Tuy nhiên, trầm cảm là một bệnh có thể điều trị được. Việc tư vấn và sử dụng thuốc mang lại nhiều dấu hiệu tích cực. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn bỏ qua các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Trầm cảm ở mức độ nặng nếu không được điều trị có thể dẫn đến tự làm hại bản thân hoặc thậm chí tự tử.

5. Thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt thường phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Tuy nhiên, tất cả các dạng thiếu máu đều có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi và thiếu năng lượng mạn tính. Thiếu sắt ở nam giới thường là do chế độ ăn uống thiếu cân bằng, hoặc chảy máu bên trong (chẳng hạn như chảy máu dạ dày hoặc đường ruột). Các dạng thiếu máu khác có thể gặp là do thiếu hụt vitamin B12 hoặc B9.

Tùy thuộc vào nguyên nhân, các triệu chứng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, da nhợt nhạt, khó thở, đau đầu, chóng mặt, ngứa ran ở lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Các biến chứng khác của tình trạng thiếu máu do thiếu sắt là nhịp tim không đều và giảm khả năng vận động.

Mệt mỏi có thể do thiếu máu. Ảnh minh hoạ

6. Các vấn đề khác

Mệt mỏi có thể là một triệu chứng điển hình của các vấn đề sức khỏe phức tạp hơn. Các yếu tố có thể gây ra mệt mỏi bao gồm suy gan, suy thận, bệnh tim, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng một số loại thuốc như thuốc giảm đau, trợ tim, huyết áp, chống trầm cảm cũng có thể gây mệt mỏi. Mệt mỏi cũng có thể do tiêu thụ quá nhiều caffeine, lạm dụng rượu bia, lạm dụng thuốc kháng histamine và thuốc ho.

Làm thế nào để cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài ở nam giới?

Mệt mỏi có thể do chế độ ăn uống kém và lười vận động. Tập thể dục là điều giúp các quý ông cải thiện vấn đề này. Chỉ với 30 phút đi bộ ít nhất 5 lần một tuần có thể cải thiện việc bơm máu trong cơ thể, từ đó cải thiện tình trạng mệt mỏi. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chế độ ăn uống là một yếu tố quan trọng trong việc chống lại sự mệt mỏi. Bạn nên kiểm soát khẩu phần ăn của mình và lựa chọn những món ăn nhẹ lành mạnh để cung cấp nguồn năng lượng có lợi cho cơ thể.

Một chế độ ăn nhiều trái cây, rau, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, protein và nước cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn. Tốt nhất bạn nên hạn chế các loại thực phẩm chiên xào, thực phẩm giàu chất béo và thực chế biến nhiều như kẹo, khoai tây chiên, nước ngọt.

(Nguồn: Healthline)

