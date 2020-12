Nam Em bất ngờ lên tiếng sau khi bị Trấn Thành không thể bênh, gọi là "drama queen"

Xuất hiện trong chương trình "Vô lăng tình yêu" Nam Em thu hút sự chú ý công chúng khi nảy sinh tình cảm với Lãnh Thanh. Thế nhưng cách thể hiện tình cảm của cô lại gây nhiều tranh cãi.

Đỉnh điểm là màn giả vờ ngất xỉu và công khai thể hiện tình cảm với một người khác trong chương trình để thử lòng của Lãnh Thanh, khiến nam nhân vật chính cùng tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu.



Trước ứng xử của Nam Em trong game show này, MC Trấn Thành đã phải thốt lên: "Tôi không thể bênh Nam Em được, cô ấy đúng là 'drama queen'. Thiệt tình, tôi giận Nam Em, bạn hư quá".

Câu nói đó của Trấn Thành khiến Nam Em phải tạm khoá Facebook vài ngày và thừa nhận những hành động thiếu tỉnh táo của mình.

Nam Em và Lãnh Thanh

Mới đây, cô tiếp tục sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thêm về sự việc này, và cám ơn những lời góp ý của Trấn Thành dành cho mình.

Nam Em viết: "Suốt một năm qua em ngồi dưới một cái hố và bị che phủ bởi sự tự ti, bởi sự mặc cảm, chẳng có mục tiêu để hướng đến, em chao đảo, bệnh càng ngày càng nặng, em ra vào bệnh viện như cơm bữa...

Anh biết không vì em vừa được lôi ra khỏi cái hố đó nên nhiều lúc em vẫn chưa tin tưởng vào bản thân mình.

Hôm em nói chuyện với Anh Lãnh Thanh dùng cành Hồng để ẩn dụ tình yêu. Anh đã phát bực với em. Khi xem lại em cũng thấy giận chính mình...

Cảm ơn anh Xìn đã quan tâm đến em. Bằng cả tấm lòng em chân thành cảm ơn anh rất nhiều.

Cho dù tình có đẹp đến mấy thì em cũng sẽ luôn tỉnh táo để bản thân không phải đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa.

Thanh xuân chớp mắt sẽ vụt qua mà không vội giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của một đời con gái thì sau này về già đôi khi bản thân em sẽ thấy hối tiếc.

Cuối cùng một lần nữa cảm ơn Vô lăng tình yêu, cảm ơn tất cả những ai đang yêu quý em đã luôn tin tưởng và trao cho em sự hy vọng, trao cho em những lời động viên vô cùng giá trị mà với em nó chính là liều thuốc lớn nhất để e vượt qua giai đoạn đứng giữa ranh giới mong manh của cuộc sống này.

Chân thành cảm ơn bằng cả trái tim này. Chân thành trân trọng sự yêu thương của tất cả mọi người. I can do it..".