Nam diễn viên Việt duy nhất đóng liên tiếp 6 phim top 1 phòng vé: Tài năng trên đỉnh Vbiz, sĩ cả đời chả hết

Trong vòng 6 năm, điện ảnh Việt chứng kiến một kỷ lục chưa từng có: Một diễn viên liên tiếp góp mặt trong 6 bộ phim đứng số 1 phòng vé, với tổng doanh thu cộng dồn vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Người làm được điều đó không ai khác ngoài Trấn Thành, nghệ sĩ vừa bị tranh cãi nhiều nhất, vừa… thắng phòng vé nhiều nhất.

Chuỗi thành công bắt đầu từ Cua Lại Vợ Bầu (2019), cú hit Tết mang về 137,6 tỷ đồng và tạo đà cho hành trình “bất bại” sau này. Hai năm sau, Bố Già bùng nổ mạnh mẽ, đạt 395 tỷ đồng, phá kỷ lục mọi thời điểm lúc bấy giờ. Đến năm 2023, Nhà Bà Nữ tiếp tục nâng trần thành tích, vượt mốc 459,5 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử trong thời điểm công chiếu.

Trấn Thành trong Nhà Bà Nữ

Chuỗi thắng lợi vẫn chưa dừng lại.

Cuối 2023, dù chỉ tham gia diễn xuất, Trấn Thành tiếp tục góp phần giúp Đất Rừng Phương Nam leo lên vị trí số 1 phòng vé với 140,4 tỷ đồng. Tết 2024, Mai tạo nên “cơn địa chấn” mới, vươn thẳng lên ngôi đầu mọi bảng xếp hạng doanh thu của phim Việt, chạm mức 551 tỷ đồng, một con số gần như không tưởng.

Vai diễn của Trấn Thành trong Đất Rừng Phương Nam

Và đến 2025, Bộ Tứ Báo Thù khép lại chuỗi 6 phim liên tiếp thống trị phòng vé bằng thành tích 332,1 tỷ đồng, giúp Trấn Thành giữ vững phong độ mà chưa một nam diễn viên Việt Nam nào từng chạm tới.

Đây không chỉ là thành tích hiếm mà là kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với một diễn viên Việt Nam.

Trấn Thành trong phim Bộ Tứ Báo Thủ

Điều rõ nhất nhìn từ chuỗi phim này là Trấn Thành luôn biết cách đứng ở điểm giao giữa đại chúng và chất lượng. Anh có khả năng chọn kịch bản, chọn vai và kể câu chuyện chạm đúng tâm lý của khán giả Việt trong từng giai đoạn khác nhau.

Ở Cua Lại Vợ Bầu, anh là lựa chọn an toàn, tạo tiếng cười duyên dáng. Đến Bố Già, cái duyên ấy tiến hóa thành chiều sâu cảm xúc. Sang Nhà Bà Nữ, mô-típ gia đình được đẩy lên mức độ căng thẳng bi kịch đời thực hơn. Mai lại là cú chuyển mình ở lớp nhân vật phức tạp, tổn thương nhưng nhiều khao khát. Và Bộ Tứ Báo Thù đánh dấu bước đưa hài hành trình nữ quyền vào câu chuyện, vẫn giữ chất của Trấn Thành mà vẫn mới mẻ.

Không phải diễn viên Việt nào cũng có đủ độ nhạy, độ liều, độ “sĩ” và sức bền để liên tục nâng cấp bản thân như vậy.

Điều thú vị là càng thành công, Trấn Thành càng… gây tranh cãi.

Vai diễn của Trấn Thành trong Mai

Mỗi phim của anh đều đi kèm vô số luồng ý kiến, người khen xúc động, chân thật; người chê bi lụy, thao túng cảm xúc. Nhưng bất kể dư luận trái chiều ra sao, con số phòng vé lại luôn đứng chung một phe, phe của Trấn Thành.

Giới chuyên môn nhìn nhận anh là kiểu nghệ sĩ “nỗ lực tới giới hạn cuối cùng”, và đó chính là yếu tố giúp anh giữ được phong độ đứng đầu thị trường điện ảnh nhiều năm liền. Ở Vbiz, có thể yêu hoặc ghét Trấn Thành nhưng phủ nhận sức ảnh hưởng của anh là điều không thể.

Sáu bộ phim, sáu lần đứng đầu phòng vé, hơn hai ngàn tỷ doanh thu, Trấn Thành không chỉ giữ kỷ lục, mà còn đặt ra một “chuẩn mới” cho điện ảnh Việt: Nỗ lực, kỷ luật, táo bạo và… sĩ đến phút cuối.