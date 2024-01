Nam diễn viên qua đời nửa năm nhưng bị ekip giấu kín, khán giả phẫn nộ vì xem hết phim mới biết tin

Theo thông tin từ trang Herald Pop, nam diễn viên Hàn Quốc Ji Gun Woo đã qua đời sau một tai nạn xe vào đầu tháng 8/2023. Thế nhưng khi ấy thông tin lại không được thông báo công khai đến công chúng. Việc nam diễn viên qua đời, hưởng dương 45 tuổi chỉ mới được công bố vào ngày 21/1, cũng là thời điểm dự án phim có anh tham gia - Alienoid 2 đang chiếu tại rạp.

Tin tức nêu trên khiến khán giả vô cùng hoang mang, thậm chí phẫn nộ. Lý do là bởi có khán giả xem phim lẫn truyền thông đều chưa hề biết về vụ việc này. Chỉ khi đoàn phim quyết định lồng ghép thông báo chia buồn về sự qua đời đột ngột của Ji Gun Woo ở cuối phim Alienoid 2 , người xem mới vỡ lẽ và biết tin.

Hiện tại, phía đại diện của Ji Gun Woo, cũng như đoàn phim Alienoid chưa đưa ra lý do vì sao quyết định giữ kín tin tức về cái chết của nam diễn viên với công chúng. Trên các diễn đàn như Pann, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự nuối tiếc và giận dữ khi sự ra đi của Ji Gun Woo không nhận được sự chia buồn, tiễn đưa thỏa đáng.

Nam diễn viên trong Alienoid

Trong suốt xấp xỉ 1 thập kỷ đóng phim, Ji Gun Woo ghi điểm với khán giả bằng loạt vai phụ nam tính, gai góc, tiêu biểu trong The Battle of Yeonpyeong, Asura, The Thieves ... và gần đây nhất là Alienoid . Trong phim, Ji Gun Woo đóng vai một sát thủ chuyên mặc suit, xuất hiện một cách quái lạ vào dòng thời gian triều đại Goryeo, và quyết liệt bám theo để tiêu diệt nhân vật Mureuk (Ryu Jun Yeol đóng).