Nam dancer 39 tuổi đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu ở Cao Bằng: Dấu hiệu tim mạch nhiều người chủ quan

Báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8.

Bệnh nhân là nam, 39 tuổi - một thầy dạy Zumba, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Khoa cấp cứu - Đơn vị đột quỵ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BVCB.

Phía bệnh viện cũng cho biết, cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Lao động, một lãnh đạo UBND phường Thục Phán, cho biết, Công an phường Thục Phán đang làm việc, xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến việc một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tử vong trên địa bàn.

"Khi có thông tin cụ thể từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vụ việc" - đại diện UBND phường Thục Phán nói.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch không nên bỏ qua

Liên quan đến sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng đã đưa ra khuyến cáo về một số dấu hiệu nhận biết sớm căn bệnh mà nhiều người chủ quan và bỏ qua. Theo các bác sĩ, một cơn đau ngực thoáng qua, cảm giác hồi hộp đánh trống ngực hoặc có nhịp tim nhanh bất thường, cơn khó thở nhẹ…làm người bệnh không chú ý và bỏ qua. Những dấu hiệu này là biểu hiện khởi phát của 1 bệnh lý tim mạch rất nặng nề như nhồi máu cơ tim, hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một số trường hợp đến khám và điều trị trong tình trạng nặng, trong tiền sử có biểu hiện các dấu hiệu bệnh lý tim mạch, có bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán, kê đơn điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc các lý do khác nhau, người bệnh đã không nghe theo sự tư vấn điều trị của bác sĩ; khiến bệnh tiến triển, diễn biến phức tạp, khi đến viện cấp cứu điều trị thì đã quá muộn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, các bệnh lý tim mạch như: nhồi máu cơ tim, bệnh lý van tim, viêm màng ngoài tim…đều có các biểu hiện khởi phát khá mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường, nhưng sau đó đến khi bệnh toàn phát tình trạng tiến triển nhanh, có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị, cấp cứu kịp thời.

Các dấu hiệu đau ngực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở vùng giữa ngực, lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc lưng; cơn đau kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng; triệu chứng kéo dài nhiều phút hoặc tái phát nhiều lần.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý, những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, béo phì hoặc bệnh lý tim mạch vốn đã có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng. Ở nhóm đối tượng này, khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau ngực, khó thở, hồi hộp, choáng váng… cần đi khám chuyên sâu ngay tại các cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị tim mạch, thần kinh.

Trong thời gian chờ đi khám hoặc khi đang điều trị ngoại trú nên tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn, tư vấn điều trị của bác sĩ, tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả và điều chỉnh điều trị, trao đổi ngay khi gặp tác dụng phụ để được hướng dẫn xử lý, không tự bỏ thuốc, không tin theo thông tin không chính thống từ mạng xã hội hay truyền miệng, kinh nghiệm dân gian không có cơ sở khoa học, tuyệt đối không nên thực hiện các hoạt động thể chất với cường độ mạnh như chạy, leo cầu thang nhanh, khuân vác nặng… vì có thể làm tăng gánh nặng cho tim và nguy cơ biến chứng tức thì.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch đưa ra khuyến cáo "Điều trị bệnh tim mạch là một hành trình lâu dài. Mỗi viên thuốc bạn uống đúng chỉ định là một bước bảo vệ trái tim của chính mình."

- Nhồi máu cơ tim: can thiệp mạch vành hiệu quả nhất trong 90 phút đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

- Ngưng tim ngoài bệnh viện: mỗi phút chậm trễ hồi sức tim phổi (CPR) làm giảm 7–10% khả năng sống sót.

Người bệnh cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng: đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, khó thở kể cả khó thở nhẹ, tim đập nhanh hoặc chậm kèm cảm giác khó chịu. Trong trường hợp đang điều trị nhưng không cải thiện cần tái khám sớm. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, dừng thuốc hoặc làm việc gắng sức khi đang có triệu chứng bất thường.