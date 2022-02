Năm cũ lãi đến 200%, F0 thích nghỉ Tết hơn quay lại thị trường

Đúng như dự đoán, phiên giao dịch sáng đầu tiên của năm mới Nhâm Dần diễn ra sôi động trên tất cả sàn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã blue-chip tiếp tục dẫn màu xanh. Đặc biệt, Vietnam Airlines (HoSE: VNA) sau nhiều phiên giảm hoặc đứng giá thì sáng nay đã bật tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư vui mừng.

Tuy nhiên, ngược với không khí sôi động ấy, nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài thị trường mà chưa nhảy vào ngay trong phiên đầu tiên. Mỗi người có một lý do.

Lý Gia Vĩ (quận 6, TP HCM) là một nhà đầu tư mới gia nhập thị trường vào giữa năm ngoái, theo như cách anh nói là "người ngoại đạo". Anh Vĩ cũng giống như hàng nghìn nhà đầu tư không biết gì về chứng khoán - tài chính đã gia nhập thị trường.

Anh Gia Vĩ tham gia thị trường theo các tín hiệu được các "chuyên gia lùa gà" cung cấp cũng như tham khảo từ bạn bè. Vĩ dần biết cách như thế nào để đu đỉnh, thoát sàn. "Mừng là mình cũng lời khá. Vốn liếng chục năm đi làm tích góp mình gom lại, bỏ hết vào chứng khoán. Có mã lãi 200%, con thì lãi 180%, có con ít hơn. Nhìn chung mình lãi từ 150-170%", anh nói khi vẫn còn đang tận hưởng không khí Tết tại Đà Lạt.

Anh nói thêm: "Bản thân mình chưa có kế hoạch trở lại thị trường ngay dịp đầu năm. Hiện tại Vĩ thích đi du lịch hơn". Vĩ dự định du xuân đến đến tháng Giêng âm lịch.

Tương tự anh Vĩ, chị Hoàng Thụy Kiến An (sống tại TP HCM, quê Hải Phòng) cũng là một "tờ giấy trắng" về đầu tư chứng khoán. Trước khi nghỉ việc để tập trung cho đầu tư chứng khoán, Kiến An là một nhân viên thiết kế đồ họa cho một doanh nghiệp nước ngoài tại quận 7.

"An là người ngoại đạo đúng nghĩa bởi bản thân không biết chút gì về các con số. Nhưng may mắn mình có được chút lời khi thị trường tăng nóng", cô gái 28 tuổi nói. May mắn mà cô gái này đề cập chính là khoản lãi lên đến 170% cho nhóm mã bất động sản, chứng khoán An đã ôm nhóm này từ khi dấu hiệu đợt dịch thứ tư mấp mé các diễn biến phức tạp hơn.

"Tôi đã chốt lãi vào khoảng cuối tháng 12 và đầu tháng 1 vừa qua. Với tiền lãi đủ sống, mình dự định sẽ dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn", cô cho hay. Thậm chí, cô vẫn chưa có kế hoạch trở lại TP HCM. Giống Vĩ, An tiếp tục đứng ngoài diễn biến sôi động của thị trường hôm nay.

An nói: "Mình sẽ tiếp tục quan sát và sẽ trở lại khi thị trường có các tín hiệu mới". Cô gái từng vỡ lòng về chứng khoán nay đã chắc tay hơn.

Suy luận của An đồng quan điểm với nhận định của ông Chen Chia Ken (Jacky) - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS): "Việc lựa chọn các cổ phiếu trong năm 2022 sẽ không còn dễ dàng như giai đoạn 2020 và 2021 khi các nhóm ngành và thậm chí các cổ phiếu trong nhóm ngành sẽ có sự phân hóa".

Theo TGĐ của PHS, nhà đầu tư tham gia thị trường nên trang bị cho mình thêm kiến thức về thị trường tài chính, đồng thời tìm kiếm cơ hội ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc để làm kênh đầu tư của mình.

