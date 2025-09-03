Nam ca sĩ bất ngờ "biến mất" ngay trước giờ diễu hành Đại lễ 2/9, tất cả là do mỹ nhân này?

Sáng 2/9, Lễ diễu hành, diễu binh cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 đã kết thúc, khép lại sự kiện vô cùng trọng đại trong niềm hân hoan. Dư âm vẫn hiện hữu trên sóng mạng, nhiều người vẫn đang sống trong bầu không khí vui mừng khó tả. Đặc biệt, loạt khoảnh khắc liên quan đến dàn sao Vbiz có mặt tại nơi đây vẫn được dân tình tích cực truy lùng tìm “suộc”.

Nhiều sao hot tham gia Lễ diễu hành tại Đại lễ 2/9

Một trong những topic đang được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng là tương tác giữa Bùi Công Nam và Vân Trang. Cả 2 đều thuộc nhóm 160 nghệ sĩ, diễn viên được chọn tham gia diễu binh, diễu hành đại diện Khối 54 dân tộc Việt Nam tham gia diễu hành từ điểm tập kết Quán Thánh. 2 nghệ sĩ đứng cùng 1 hàng nhưng qua ống kính team qua đường, Vân Trang che lấp hẳn Bùi Công Nam. Fan muốn chào hỏi mà khổ nỗi, không thấy idol đâu.

Fan muốn chào hỏi Bùi Công Nam nhưng Vân Trang chắn luôn tầm nhìn

Nữ diễn viên tinh ý nhận ra, ngồi hẳn xuống cho Bùi Công Nam được lộ diện. Khoảnh khắc này đã khiến khán giả có mặt tại đây cười khoái chí, lấy làm tư liệu chế content. Tuy nhiên, tình huống này lặp lại một lần nữa ở ngay Quảng trường Ba Đình.

Vân Trang tinh ý ngồi hẳn xuống để Bùi Công Nam được lộ diện

Sau khi diễu hành đến Quảng trường Ba Đình, 160 nghệ sĩ khớp đội hình đứng thành hàng trước khi màn đồng diễn nghệ thuật bắt đầu. Thời lượng lên sóng vốn sẽ khá ít ỏi để chia đều khung hình cho không chỉ hàng trăm nghệ sĩ mà đại cảnh và dàn diễn viên múa, cho nên 1-2 giây lên sóng cũng rất quý giá.

Các nghệ sĩ tham gia diễu hành trong Khối Văn hoá Thể thao tại Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Ấy thế mà, Bùi Công Nam gần như “tàng hình” khi camera lia tới, thay vào đó là Vân Trang. Nếu mọi người nghĩ sự tình không thể “dở khóc dở cười” hơn thì ngôi sao phim Scandal còn đội thêm mấn - giúp cô hack thêm chút chiều cao. Cô nàng vốn đã sở hữu chiều cao nổi bật là 1m68. Bùi Công Nam thì “sương sương” 1m65.

Chiếc ảnh siêu viral ngay sau khi Lễ diễu hành, diễu binh kết thúc

Cả 2 nghệ sĩ cũng đã tương tác tưng bừng cùng nhau trên trang cá nhân. Vân Trang tiết lộ muốn giấu nhẹm khoảnh khắc này đi mà Bùi Công Nam vẫn khoe ra cho bàn dân thiên hạ tường tỏ, nên "thương thuơng" cậu em. Nam nhạc sĩ tỏ vẻ "hờn dỗi", vạch trần đàn chị không những đội mấn mà còn đi guốc cao 20cm khiến anh trở thành top 1 bí ần trong Lễ diễu hành, diễu binh vừa qua.

Ngoài Vân Trang, Bùi Công Nam còn là “nạn nhân bất đắc dĩ” của không nhân vật quen thuộc. Nào là gần như toàn bộ dàn cast Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay gần đây là Bi Béo. H’hen Niê là 1 trong số những người Bùi Công Nam sợ nhất khi đứng cạnh vì nàng hậu cao tới 1m73, cộng thêm giày cao gót nữa là Bùi Công Nam “mất dạng” khỏi tầm nhìn của cô.