Nam bệnh nhân hoảng loạn, leo lên mái nhà ở bệnh viện để tự tử

Khoảng 14h55p ngày 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn tại tầng 2, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.



Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 1 xe chữa cháy cùng hai đội cán bộ chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường phối hợp lực lượng Cảnh sát 113 triển khai phương án ứng cứu nạn nhân.

Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận và giải cứu người đàn ông có ý định nhảy tự tử.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đang đứng trên tầng 2 của một dãy nhà, trên người có nhiều vết thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp cận, trấn an tinh thần, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế người đàn ông. Người đàn ông này sau đó được đưa xuống bằng xe thang an toàn.

Cảnh sát sau đó đã đưa người đàn ông này xuống bằng xe thang.

Danh tính người đàn ông này được xác định là anh L.H.V. (SN 1983, trú tại khối 11, phường Đội Cung, thành phố Vinh). Trước đó anh V. bị tai nạn và đang điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hiện anh V. đang được đưa đi chăm sóc sức khỏe và trấn an tinh thần để người này từ bỏ ý định tự tử.