Năm 2022: 3 con giáp được may mắn hỏi thăm, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn

Tuổi Mão

Về tổng quan, cũng giống như năm Tân Sửu, tuổi Mão không có hạn Thái tuế nên sẽ có cuộc sống nhiều niềm vui và thành quả, nếu biết nỗ lực cố gắng và nắm bắt thời cơ thì còn có thể thành công rực rỡ.

Tất nhiên, có 1 thời điểm tuổi Mão cũng cần cẩn trọng và chú ý hơn để bảo toàn được những gì họ đã xây đắp nên. Đây là 1 năm rất bận rộn của tuổi Mão, do vậy họ cần cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi cũng như quan tâm đến những người quan trọng với họ.

Do Mão và Tuất có mối quan hệ tương hợp nên trong năm nay, tuổi Mão có thể để trong nhà hoặc mang theo các vật phẩm phong thủy hình 1 chú chó để tăng thêm sự hài hòa, bình an và may mắn.

Sức khỏe

Theo các chuyên gia phong thủy, sức khỏe của những người tuổi Mão trong năm mới Nhâm Dần khá tốt. Tuy nhiên, theo tính cách thường thấy của họ thì nếu gặp phải vấn đề gì đó nếu không quá nghiêm trọng, họ thường chịu đựng chứ ít đi gặp bác sĩ. Đây là 1 điều cần phải thay đổi để tuổi Mão luôn có thể duy trì sức khỏe tốt trong cả năm.

Ngoài ra, để tránh phải gặp bác sĩ, họ cũng nên năng vận động cơ thể và lựa chọn 1 chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng như nhớ nghỉ ngơi 1 cách hợp lý.

Sự nghiệp

So với năm Tân Sửu, sự nghiệp của tuổi Mão năm nay sẽ có bước phát triển nhanh và rõ ràng hơn. Sẽ có những lúc họ phải đối mặt với vài thử thách, nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần, không nao núng thì rồi cuối cùng, họ cũng sẽ giải quyết được mọi chuyện êm thấm, nhất là những nam giới tuổi Mão.

Trong năm, tuổi Mão cũng có thể sẽ gặp phải những đồng nghiệp hay nhờ vả khiến họ xao nhãng công việc. Những lúc này, tuổi Mão cần phải tập trung vào những gì quan trọng nhất, có thể giúp đỡ người khác nhưng thi thoảng cũng phải biết khéo léo từ chối và không để lãng phí thời gian của bản thân.

Tài chính

Tình hình tài chính của tuổi Mão khá hứa hẹn trong năm Nhâm Dần. Nhưng lời khuyên cho họ là hãy cẩn trọng với việc mua sắm và đầu tư, trước khi làm gì đều nên cân nhắc thật kỹ, nhất là tất cả chúng ta đều đang trải qua thời kỳ dịch bệnh khó khăn và chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Tình duyên

Chuyện tình duyên của những người tuổi Mão trong năm Nhâm Dần được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái". Đây cũng là năm tốt để kết hôn. Tất nhiên, mọi việc không tự nhiên tốt đẹp, tuổi Mão cũng phải nỗ lực bằng cách dùng thời gian vun đắp cho nó và luôn kiểm soát được tâm trạng của mình.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm rất bận rộn cho những người tuổi Thìn và họ cần phải biết cách quản lý thời gian sao cho hiệu quả để có thể hoàn thành hết những mục tiêu đề ra mà vẫn có thể tận hưởng những thành công và trái ngọt mà họ đã tạo ra.

Thìn với Dậu là 2 con giáp rất tương hợp nên trong năm mới Nhâm Dần, những người tuổi Thìn có thể trang trí trong nhà hoặc mang theo người 1 vật phẩm phong thủy hình con Gà thì sẽ tạo nên sự hài hòa, đem lại cảm giác bình an và may mắn cho họ.



Sức khỏe

Nói chung trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn sẽ có sức khỏe tốt, hầu như không có gì phải lo ngại. Tất nhiên, tình hình cụ thể của mỗi người sẽ còn phải phụ thuộc vào sức khỏe hiện tại cũng như lối sống của họ. Để bảo đảm an toàn trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta cần phải đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng, năng tập thể dục và hạn chế đi lại và tụ tập đông người.

Sự nghiệp

Nếu như năm Tân Sửu, tuổi Thìn có hạn Thái tuế, cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng phần nào, thì trong năm Nhâm Dần, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Họ được cho là sẽ rất bận rộn và nếu muốn gặt hái thành công thì phải tập trung vào các mục tiêu đề ra và luôn cố gắng, nỗ lực.

Tử vi học có nói, năm 2022, tuổi Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội chứng tỏ kỹ năng và bản lĩnh của họ ở nơi làm việc, được đồng nghiệp coi trọng, nhất là với những người chuyển đến công ty mới. Họ sẽ thu về nhiều lợi ích khi hợp tác hiệu quả với những người khác.

Tài chính

Năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn được cho là kiếm khá nhiều tiền, có thể thanh toán hết nợ nần. Tuy nhiên, tuổi Thìn sẽ bị hấp dẫn bởi rất nhiều lời mời mọc và nếu không biết chi tiêu 1 cách khôn ngoan thì họ sẽ không tiết kiệm được gì nhiều. Trước khi mua 1 tài sản lớn, hãy tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng để tránh bị hớ.

Tình duyên

Năm Nhâm Dần được đánh giá là 1 năm rất bận rộn của tuổi Thìn, nên họ sẽ không tránh khỏi những áp lực và mệt mỏi. Do đó, những người tuổi Thìn đã ở trong 1 mối quan hệ nào đó cần chú ý hơn để không ảnh hưởng và khiến đối phương cảm giác họ bị bỏ quên. Trao đổi thẳng thắn và chân tình sẽ là cách để các bạn gắn kết với nhau nhiều hơn.

Với những người tuổi Thìn muốn cải thiện tình trạng độc thân của mình thì hãy nên năng giao lưu và kết bạn hoặc khám phá các môi trường mới.

Tuổi Ngọ

Nếu như năm Tân Sửu, tuổi Ngọ có hạn Thái tuế nên công việc nhiều lúc bấp bênh, thậm chí còn có thể gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bị tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần, những lo âu, muộn phiền của tuổi Ngọ cũng sẽ trôi qua, nhường chỗ cho những thành tựu mới trong sự nghiệp và cuộc sống của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022, tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

Ngọ và Mùi có mối quan hệ rất tương hợp, nên trong năm mới Nhâm Dần, người tuổi Mùi có thể trang trí trong nhà hoặc mang theo người vật phẩm phong thủy hình con Dê để tăng thêm cảm giác hòa hợp, sự bình an cũng như may mắn.

Sức khỏe

Vốn dĩ là những người khỏe mạnh, lại gặp 1 năm suôn sẻ, thuận lợi, nên đa số người tuổi Ngọ không phải lo lắng gì về chuyện sức khỏe trong năm Nhâm Dần. Tất nhiên, để duy trì được nó, họ cũng phải chú ý chăm sóc cơ thể bằng 1 chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, không nên quá ham mê công việc mà tăng ca liên tục, bỏ bê bản thân.

Hãy năng tham gia các hoạt động thể thao, nhất là ở ngoài trời sẽ giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của họ.

Sự nghiệp

Năm Nhâm Dần, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sau 1 năm có nhiều khoảng lặng được cho là sẽ cất cánh với nhiều cơ hội hứa hẹn. Để gặt hái được nhiều thành công nhất, họ cần phải nâng cao khả năng thích ứng ở nơi công sở, học thêm và trau dồi các kỹ năng mới.

Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng cần ứng xử khiêm nhường, khéo léo hơn với đồng nghiệp. Họ hoàn toàn có thể nhờ tới sự trợ giúp của những người khác khi phát sinh các vấn đề, vì năm Nhâm Dần, tuổi Ngọ có quý nhân trợ giúp nên càng biết cách vun vén các mối quan hệ thì họ sẽ càng được hưởng lợi.

Tài chính

Trong năm Nhâm Dần, là 1 trong những con giáp thành công nhất, tuổi Ngọ hầu như nhìn đâu cũng thấy tiền, tuy nhiên, nếu chỉ "vung tay quá trán" mà không suy xét kỹ càng, cuối cùng "của thiên lại trả địa".

Để nguồn tài chính luôn vững vàng, tuổi Ngọ nên tham vấn ý kiến của những người thân mà họ tin tưởng, hoặc các chuyên gia, thay vì lao vào chi tiêu mua sắm vô tội vạ. Đây là 1 năm may mắn với họ nên cũng đừng quên dùng 1 phần tiền để đầu tư làm ăn, 1 phần tiết kiệm để dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Tình duyên

Đây là 1 năm thích hợp để những người tuổi Ngọ độc thân thay đổi trạng thái của mình, nên các bạn hãy năng gặp gỡ, giao lưu, tham gia nhiều sự kiện xã hội.

Với những người đã có người yêu hoặc lập gia đình, giữa các bạn và 1 nửa của mình có thể xảy ra nhiều tranh cãi, và tốt nhất người tuổi Ngọ nên bình tĩnh, giải quyết vấn đề 1 cách từ từ. Nếu có mâu thuẫn xuất hiện, hãy xử lý càng sớm càng tốt, đừng để nó nhen nhóm quá lâu. Một khi bùng lên sẽ càng khó giải quyết hơn.

