Theo nguồn thạo tin, tổng lượng dầu được giải phóng có thể lên tới 180 triệu thùng và thông báo chính thức có thể được đưa ra vào cuối ngày 31/3. Lượng dầu xả kho lần này sẽ lớn hơn đáng kể so với các đợt giải phóng dầu dự trữ gần đây của Mỹ. Các đồng minh của nước này có thể tham gia như một phần nỗ lực do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối.

Dưới đây là những gì một số nhà phân tích hàng đầu nói về tác động của việc giải phóng dầu dự trữ:

Goldman Sachs Group Inc.

Các nhà phân tích bao gồm Damien Courvalin cho biết, tiềm năng giải phóng dầu thô sẽ giúp thị trường tái cân bằng trong năm nay, nhưng nó sẽ không giải quyết được thâm hụt cơ cấu đối với dầu. Một đợt giải phóng sẽ làm giảm lượng nhu cầu cần thiết phụ thuộc vào giá, nhưng dầu dự trữ không phải là nguồn cung liên tục trong những năm tới.

Oanda

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda Asia Pacific Pte, cho biết động thái này sẽ giúp cố định giá dầu trong ngắn hạn, nhưng nó không có khả năng bù đắp cho những sự thiếu hụt dầu xuất khẩu từ Nga.

Về lâu dài, điều đó có nghĩa là Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR) sẽ giảm đáng kể khi nhu cầu tăng trong mùa cao điểm, một khả năng khác khiến giá dầu tăng.

RBC Capital Markets

RBC Capital Markets cho biết, do chính quyền Tổng thống Biden đang có lập trường rất cứng rắn đối với Moscow, nên việc giải phóng dầu dự trữ đang được sử dụng như một công cụ để giảm bớt tác động đối với người tiêu dùng Mỹ. Sự thiếu hụt về dầu thô của Nga có thể sẽ còn kéo dài, vì nước này có thể vẫn sẽ là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới trong thời gian tới.

S&P Global

Victor Shum, phó chủ tịch tư vấn tại S&P Global, cho biết động thái này có thể không đáng kể, với trọng tâm chính vẫn là xuất khẩu của Nga. Một loạt các kết quả có thể xảy ra đối với dầu thô của Nga, đe dọa đến lượng dầu xuất khẩu lên tới 7,5 triệu thùng/ngày.

Bất kỳ sự thiếu hụt nào đối với các lô hàng của Nga cũng có thể được thay thế nhờ Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng sản lượnh và qua việc giải phóng lượng dầu dự trữ do chính phủ kiểm soát, ít nhất là trong vài tháng.

DBS Bank

Suvro Sarkar, một nhà phân tích năng lượng tại DBS Bank Ltd. ở Singapore, cho biết các thông báo xả kho trước đây không xoa dịu được thị trường, nhưng quy mô của động thái tiềm năng mới nhất có thể tác động lâu dài hơn đến giá cả. Tác động thực tế trên thị trường sẽ phụ thuộc vào cách thức dầu dự trữ được giải phóng, cho dù đó là thông qua bán trực tiếp hay hoán đổi.

ING Groep

Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ING Groep NV có trụ sở tại Singapore, cho biết lần sử dụng nguồn dự trữ chiến lược này sẽ là đợt xả kho lớn nhất từ ​​trước đến nay. Điều đó sẽ giúp giảm bớt phần nào tình trạng nguồn cung bị thắt chặt. Mặc dù động thái này sẽ đưa khối lượng SPR xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1980, Mỹ có thể sẽ thúc đẩy phát hành phối hợp để động thái này có tác động ý nghĩa hơn đến thị trường.

Vanda Insights

Theo Vandana Hari, người sáng lập Vanda Insights tại Singapore, nguồn cung gia tăng liên tục là những gì thị trường thực sự cần để hạ nhiệt giá. Bà nói rằng điều quan trọng là Mỹ có đủ khả năng và cơ sở hạ tầng để cung cấp 1 triệu thùng dầu mỗi ngày cho các nhà máy lọc dầu trong thời gian ngắn.

SPI Asset Management

Stephen Innes, chuyên gia quản lý tại SPI Asset Management, cho biết việc xả kho dầu có thể thay đổi tình thế và bù đắp cho cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ khi mất đi nguồn cung của Nga. Sự gia tăng nguồn cung bất ngờ này có thể làm dịu giá nhiên liệu một chút cho đến khi có thêm thông tin chi tiết, Innes nói.

ANZ Group

Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Australia & New Zealand Banking Group Ltd., cho biết giá dầu đã phản ứng rất nhanh trước tin tức mới, nhưng dường như đó không phải là tác động ngắn hạn chủ yếu đối với thị trường vật chất, khi khối lượng còn tương đối nhỏ so với lượng thiếu hụt do chiến sự tại châu Âu. Ngoài ra, dầu trong kho dự trữ có thể bị siết chặt trong trung hạn khi nhu cầu tăng lên, dẫn đến giá cao hơn, Hynes nói.

