Mỹ: Hàng chục người bị treo lơ lửng trong đêm giao thừa

Các nhân viên nhà hàng trên đỉnh núi ở New Mexico hoàn thành ca làm đêm Giao thừa , đi cáp treo xuống núi tối ngày 31-12-2021 (giờ địa phương) thì sự cố xảy ra. Sở cảnh sát quận Bernalillo cho biết sự việc xảy ra ở hệ thống cáp treo Sandia Peak Tramway do thời tiết băng giá.

Hai xe cáp treo bị mắc kẹt giữa không trung trên đường xuống núi, sau khi độ ẩm và gió tạo ra băng giá trên đường dây. Nhân viên giải cứu tiếp cận với những người mắc kẹt để đưa họ chăn và thức ăn, trong lúc nhà chức trách vạch ra kế hoạch giải cứu.

Xe cáp treo bị mắc kẹt giữa không trung. Ảnh: AP

Cảnh giải cứu được cảnh sát phát hình trực tuyến trên mạng. Rạng sáng 1-1-2022, các đội tìm kiếm và cứu hộ ở New Mexico đã sử dụng dây thừng và máy bay trực thăng để giải cứu tất cả 21 người mắc kẹt.

Các đơn vị trên không bắt đầu hạ từng người xuống đất bằng cách dùng hệ thống dây từ cáp treo. Sau đó, nhóm người được trực thăng sơ tán theo từng nhóm nhỏ. Đến trưa ngày 1-1-2022, cảnh sát thông báo giải cứu 21 người. May mắn là không có ai bị thương.

Sau khi bị mắc kẹt trong cáp treo bị đóng băng trong nhiều giờ, những người cuối cùng đã được đưa đến nơi an toàn bên dưới. Ảnh: AP

Phòng cứu hỏa quận Bernalillo, bang New Mexico, cho biết: "Chúng tôi vui mừng thông báo tất cả người trong buồng cáp treo đã được giải cứu an toàn. Một số nhân viên cứu hộ của chúng tôi đang đi bộ xuống núi, do khó khăn khi tiếp cận bằng trực thăng. Chúng tôi sẽ cập nhật khi tình hình ổn định hoàn toàn trở lại".



Hành khách được giải cứu khỏi buồng cáp treo tại bang New Mexico ngày 1-1. Ảnh: KOAT

Trên Facebook, Colleen Elvidge, một hành khách trên cáp treo, đăng ảnh vào sáng 1-1-2022 cho thấy những hành khách mệt mỏi trong chiếc áo hoodie, cố gắng giữ ấm bằng những chiếc chăn bạc. Colleen Elvidge cho biết thêm rằng cô bị mắc kẹt từ lúc 21 giờ ngày 31-12-2021.

Những người bị mắc kẹt trong đêm trên cáp treo. Ảnh: Facebook





Nhân viên giải cứu tiếp cận với các hành khách để đưa họ chăn và thức ăn, trong lúc nhà chức trách vạch ra kế hoạch giải cứu. Ảnh: Facebook

Dây cáp treo Sandia Peak bắt đầu từ rìa phía Đông Bắc TP Albuquerque chạy lên đến đỉnh Sandia Peak trên dãy núi Sandia. Theo RIA Novosti, hệ thống cáp treo này có độ dài đứng hàng thứ ba thế giới, dài nhất ở châu Mỹ và từng giữ danh hiệu dài nhất thế giới từ năm 1966 đến năm 2010.



Nguyên nhân sự cố do thời tiết gây ra băng giá. Ảnh: Twitter