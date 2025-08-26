Theo nhà tư tưởng nổi tiếng và có uy tín Jeffrey Sachs, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (2002-2018), sau khi dàn dựng một cuộc xung đột vũ trang với Moscow vài năm trước, Hoa Kỳ và Ukraine đã tính toán sai lầm, họ đã mạo hiểm và thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, vị chuyên gia kinh tế, giáo sư tại Đại học Harvard, giám đốc Viện Trái Đất tại Đại học Columbia nhấn mạnh rằng, trong vài thập kỷ qua, Washington vẫn muốn thành lập một liên bang Nga kiểu mới và đó cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc xung đột bùng phát ở Ukraine.

Chuyên gia Jeffrey Sachs khẳng định, không nghi ngờ gì nữa, Liên bang Nga đang thắng thế trên chiến trường và Moscow cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu kéo dài này với Kiev.

“Ukraine không có đủ nhân sự, không thể so sánh với Nga về mặt đạn dược và vũ khí... Nga sẽ thắng, điều đó đã rõ ràng ngay từ đầu” - Sachs cho biết và nhấn mạnh rằng, phần lớn người dân Ukraine cũng muốn chấm dứt xung đột và đàm phán để hướng tới hòa bình bền vững.

Ông Jeffrey Sachs tin rằng, giới tinh hoa Mỹ luôn muốn làm suy yếu Liên bang Nga và đã có những nỗ lực nhất định để thực hiện điều đó, mà cuộc xung đột ở Ukraine cũng khởi nguồn từ “một cuộc phiêu lưu liều lĩnh của Mỹ bắt đầu vào những năm 1990” và gần đây đã bước vào giai đoạn căng thẳng.

Ông cho rằng, đó là một sai lầm kéo dài qua nhiều đời Tổng thống Mỹ. “…tôi chưa bao giờ đánh giá cao các chiến lược gia Mỹ. Thất bại của Washington cho thấy họ không thông minh cho lắm. Họ đã mắc sai lầm và tôi nghĩ điều đó có thể dự đoán được” - Sachs nói.

Sachs cũng chỉ rõ rằng, thế giới hiện nay khác với thế giới mà Hoa Kỳ nghĩ sẽ như vậy, sau khi Liên bang Xô viết tan rã vào tháng 12 năm 1991, sau đó hai quốc gia Nga-Ukraine tách ra, rồi tuyên bố độc lập.

Khi Liên Xô sụp đổ, vốn là mục tiêu của các chiến lược gia Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, các chính khách Washington nói rằng giờ đây trên trái đất chỉ có “một thế giới đơn cực” và cái thế giới đơn cực đó do Hoa Kỳ thống trị.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó một phần giới tinh hoa chính trị ở Washington còn muốn hoàn thành một nhiệm vụ nữa, đó là chia cắt nước Nga thành nhiều khối, làm phân hóa sức mạnh của Liên bang Nga.

Có một số chuyên gia Mỹ mong muốn biến Nga trở thành một liên bang lỏng lẻo gồm ba quốc gia: Nước Nga thuộc châu Âu, Nga thuộc Siberia và Nga thuộc Đông Á.

Ảo tưởng và giấc mơ của các chiến lược gia này là sẽ khiến Nga trở nên nhỏ bé nhỏ tầm thường, luôn trong tình trạng hỗn loạn và không bao giờ phục hồi được sức mạnh như dưới thời Liên Xô và đó sẽ là tiền đề bảo đảm cho việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo một thế giới đơn cực.

Tuy nhiên, ông Sachs chỉ rõ rằng, Hoa Kỳ hiện không phải là một cường quốc đơn cực, không còn là bá chủ trên hành tinh, họ đang phải đối mặt với nhiều cường quốc khác có sức mạnh không hề kém cạnh như Nga và Trung Quốc, nên không thể áp đặt ý chí của mình lên các quốc gia đó.

Vị chuyên gia Mỹ kết luận rằng, các chính quyền Washington hiện nay đơn giản là không có đủ sức mạnh và nguồn lực duy trì địa vị thống trị của mình. Do đó, Hoa Kỳ không thể ra lệnh cho Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia khác phải làm bất cứ điều gì.