Mỹ tuyên bố không áp thuế lên vàng, giá vàng lập tức giảm

(Ảnh: Getty Images)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/8, Tổng thống Trump viết: “Vàng sẽ không bị đánh thuế”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Giá vàng giao tháng 12/2025 đã giảm 2,48% xuống còn 3.404,70 USD/ounce sau thông báo này.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi cơ quan hải quan Mỹ công bố bức thư ghi rõ, vàng thỏi với hai trọng lượng tiêu chuẩn 1 kg và 100 ounce (2,8 kg) nên được phân loại là đối tượng chịu thuế.

Bức thư này đề ngày 31/7, được công bố vào tuần trước, và lập tức khiến giá vàng trên thị trường Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.

Mối lo ngại hiện nay là liệu các sản phẩm vàng có được miễn thuế đối ứng của Tổng thống Trump hay không.

Tờ FT cho biết, thỏi vàng 1 kg là loại phổ biến nhất được giao dịch trên sàn Comex, và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ. Trong khi đó, Thụy Sĩ đang bị Mỹ áp thuế 39%.

Dòng chảy thương mại vàng thỏi toàn cầu thường có hình tam giác. Các thỏi vàng lớn được vận chuyển giữa London và New York, qua Thụy Sĩ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ đa dạng.

Hai thị trường sử dụng các thỏi vàng có kích cỡ khác nhau. London sử dụng thỏi vàng 400 ounce troy, có kích thước gần bằng một viên gạch. Trong khi thỏi vàng 1 kg, có kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông minh, được ưa chuộng tại New York.

Giá vàng thỏi đã có một đợt tăng giá lịch sử trong năm nay, tăng 27% kể từ cuối năm 2024 và có lúc chạm mốc 3.500 đô la một ounce troy. Nỗi lo về lạm phát, nợ công và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ đã góp phần vào sự tăng vọt của giá vàng.