Mỹ tung đòn mới vào ngành công nghệ Trung Quốc

Các biện pháp mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ chất bán dẫn tiên tiến, các nguồn tin cho biết.

The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch có thể được Mỹ thông báo ngay trong tuần này. Cũng theo The New York Times, Washington còn lên kế hoạch nhằm hạn chế cung cấp vi mạch do Mỹ sản xuất cho các dự án trung tâm dữ liệu và siêu máy tính mạnh nhất của Trung Quốc.

Nhà Trắng đến giờ vẫn chưa hồi đáp trong khi Bộ Thương mại Mỹ từ chối yêu cầu bình luận của Reuters.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gia tăng nỗ lực nhằm kiểm soát xuất khẩu công nghệ có thể được sử dụng để hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tháng trước, truyền thông quốc tế đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch công bố các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn được sử dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất vi mạch, dự kiến sớm nhất vào tháng 10.

Đây là một phần trong nỗ lực gia tăng của Washington nhằm kiểm soát xuất khẩu công nghệ có thể được sử dụng để hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tháng rồi khẳng định lệnh kiểm soát xuất khẩu công nghệ "có thể là công cụ mới của Mỹ và đồng minh" nhằm làm suy yếu sức mạnh trên chiến trường của các quốc gia thù địch.

"Với các công nghệ như chip bộ nhớ và logic tiên tiến, chúng ta phải duy trì khoảng cách càng lớn càng tốt" – ông Sullivan nói.

Trước đó, vào tháng 8, Reuters đưa tin Washington đang xem xét hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cho các nhà sản xuất chip bộ nhớ ở Trung Quốc, bao gồm Công ty Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC).