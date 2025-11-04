Tên lửa DF-31BJ của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mà không cung cấp bằng chứng, rằng Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Pakistan đều đang tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật dưới lòng đất. Ông đưa ra bình luận này sau khi yêu cầu Lầu Năm Góc nối lại việc thử vũ khí hạt nhân, vốn đã bị tạm dừng cách đây 33 năm.

“Các vụ thử nghiệm của Nga và Trung Quốc. Họ không nói về điều đó. Tôi không muốn Mỹ là quốc gia duy nhất không thử nghiệm”, ông Trump nói, đồng thời thêm Triều Tiên và Pakistan vào danh sách các quốc gia được cho là đang thử nghiệm hạt nhân.

Trong cuộc họp báo ngày 3/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning khẳng định, nước này "tuân thủ cam kết đình chỉ thử nghiệm hạt nhân”.

"Là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình, theo đuổi chính sách 'không sử dụng trước' vũ khí hạt nhân, duy trì chiến lược hạt nhân tập trung vào tự vệ, đồng thời tuân thủ lệnh tạm dừng thử nghiệm hạt nhân", bà Mao nói.

Bà cũng nhắc lại, rằng Bắc Kinh “hy vọng Mỹ sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ chế độ giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời duy trì sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu”.

Thông báo bất ngờ của ông Trump về việc yêu cầu quân đội Mỹ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân được đưa ra thông qua một bài đăng trên mạng xã hội hôm 30/10, vài phút trước khi ông bước vào hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch cho Mỹ kích nổ vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ hay không, Tổng thống Trump nói với CBS : "Tôi đang nói rằng chúng tôi sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân giống như các quốc gia khác".

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành một vụ nổ hạt nhân.

“Tôi nghĩ những thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay là thử nghiệm hệ thống, không phải là các vụ nổ hạt nhân”, Bộ trưởng Chris Wright nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Fox News . “Nghĩa là chúng ta sẽ thử nghiệm tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động và tạo ra vụ nổ hạt nhân”.