Mỹ trừng phạt ‘ông trùm’ dầu mỏ Nga, quốc gia châu Âu lập tức cấm xuất khẩu dầu, nhiên liệu sang EU vì sợ hết hàng

Ngày 31/10, Quốc hội Bulgaria ban hành lệnh cấm xuất khẩu tạm thời một số loại nhiên liệu, chủ yếu là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, sang các nước thành viên EU để đảm bảo ổn định nguồn cung trên thị trường nội địa.

Quốc gia thành viên EU đưa ra động thái trên sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với 2 nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bulgaria tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ không bị gián đoạn sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực từ 22/11.

Theo hãng thông tấn BTA, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với việc tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, máy bay trong nước và nước ngoài cũng như việc giao hàng cho lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên EU và NATO.

Quốc hội Bulgari đã chỉ đạo hải quan thực thi lệnh cấm đối với các sản phẩm nhiên liệu. Trong trường hợp đặc biệt, hải quan được phép ra quyết định.

Lukoil sở hữu nhà máy lọc dầu Burgas tại Bulgaria với công suất 190.000 thùng/ngày, đáp ứng 80% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Công ty này cũng vận hành hơn 200 trạm xăng, cùng mạng lưới vận chuyển và kho nhiên liệu tại Bulgaria.

Tờ Politico đưa tin Bulgaria đang cân nhắc đề nghị Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt đối với Lukoil vì lo ngại các biện pháp trừng phạt sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong nước.

Ngày 30/10, Lukoil cho biết họ đã chấp nhận đề nghị từ công ty giao dịch hàng hóa toàn cầu Gunvor để mua lại tài sản ở nước ngoài của Lukoil.

Theo thông báo của Lukoil, các điều khoản chính của giao dịch đã được hai bên thống nhất trước đó. Công ty PJSC Lukoil đã chấp nhận đề nghị, cam kết không đàm phán với bất kỳ bên mua tiềm năng nào khác".

Giao dịch đề xuất liên quan đến 100% cổ phần của LUKOIL International GmbH (Áo). Các nhà phân tích tại Renaissance Capital ước tính giá trị tài sản này khoảng 3-4 tỷ USD, bao gồm cả các khoản chiết khấu.

Theo Lukoil, để hoàn tất thỏa thuận, giao dịch cần sự phê duyệt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Lukoil sở hữu cổ phần trong các dự án tại Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Iraq, Ai Cập, UAE, cũng như châu Mỹ Latinh và châu Phi.

Ngoài nhà máy lọc dầu ở Bulgaria, công ty còn sở hữu các nhà máy lọc dầu ở Romania và Hà Lan, cùng mạng lưới khoảng 5.000 trạm xăng tại châu Âu. Tổng giá trị tài sản nước ngoài của Lukoil ước tính khoảng 10 tỷ USD.

Tham khảo: Reuters, Politico﻿