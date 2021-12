Mỹ: Tìm thấy nữ sinh mất tích khoả thân trong tầng hầm

Báo The New York Post ngày 20-12 cho biết nữ sinh Madelyn Allen, 19 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và người phủ đầy than.

Allen hiện đã đoàn tụ với gia đình sau khi được giải cứu vào tối 18-12 (giờ địa phương), khoảng 5 ngày kể từ lúc cô mất tích.

Allen là sinh viên Trường ĐH Snow (TP Ephraim, bang Utah).

Nữ sinh Madelyn Allen. Ảnh: Trường ĐH Snow

Brent Neil Brown, 39 tuổi, bị cáo buộc giam giữ Allen tại nhà của ông ta suốt nhiều ngày. Nghi phạm đang phải đối mặt với các tội danh nặng hơn là bắt cóc, cưỡng hiếp và cản trở lực lượng thực thi pháp luật.



Allen, đến từ TP Kaysville, gặp Brown trong một nhóm trò chuyện trực tuyến và lên lịch hẹn để ông ta tới đón cô vào ngày 13-12.

Ngôi nhà và tầng hầm nơi Allen được tìm thấy. Ảnh: Google Maps, Youtube

Cảnh quay camera giám sát tại trường ĐH cho thấy Allen rời phòng ký túc xá và mang theo một chiếc túi nhựa. Những người bạn cùng phòng của Allen báo nhà chức trách vì cô không quay lại vào ngày hôm sau.



Brown đã cho phép Allen nhắn tin với gia đình vào ngày 14-12. Sau đó, ông ta lấy điện thoại và ví của Allen, trói cô và dọa làm hại gia đình nếu cô bỏ trốn hoặc nói với bất kỳ ai về ông ta.

Các nhà điều tra đã tiến hành tìm kiếm nữ sinh mất tích trong thị trấn có khoảng 500 cư dân. Khi cảnh sát đến, Brown nói rằng ông ta đang ở một mình nhưng họ phát hiện Allen trong một căn phòng dưới tầng hầm, nơi cô khỏa thân và người phủ đầy than.

Mọi người cầu nguyện cho Allen an toàn trở về. Ảnh: Trường ĐH Snow

Cha mẹ của Allen. Ảnh: Trường ĐH Snow

Cha mẹ của Allen, ông bà Jonathan và Taunya Allen, cho biết họ rất vui mừng khi được đoàn tụ với con gái vào ngày 19-12.



"Chúng tôi đã ngã khuỵu xuống. Chúng tôi rất biết ơn và không thể diễn tả được cảm xúc của mình" - ông Jonathan chia sẻ.

Một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Brown và không cho phép ông ta được bảo lãnh.