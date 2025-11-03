Mỹ tiết lộ chi tiết về các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright.

Trong chương trình "The Sunday Briefing" của Fox News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright, mô tả các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một phần của chương trình hiện đại hóa liên quan đến các hệ thống "tinh vi" mà Mỹ đang phát triển để thay thế các thành phần cũ kỹ trong kho vũ khí hạt nhân của mình.

“Tôi nghĩ những thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng ta gọi là vụ nổ không quan trọng”, ông Wright nói, đồng thời cho biết thêm rằng, nhiều thành phần khác nhau sẽ được thử nghiệm để đảm bảo chúng “mang lại hình dạng phù hợp và thiết lập một vụ nổ hạt nhân”.

Khi được hỏi liệu cư dân gần địa điểm thử nghiệm ở sa mạc Nevada có nên mong đợi nhìn thấy đám mây hình nấm trong thời gian tới hay không, ông Wright trả lời: "Không cần lo lắng về điều đó".

Tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc "bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng" với Nga và Trung Quốc.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết, điều quan trọng là phải đảm bảo "kho vũ khí hạt nhân mà chúng ta đang có thực sự hoạt động hiệu quả".

Mỹ đã ngừng tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào năm 1992 theo lệnh tạm dừng do Quốc hội yêu cầu.

Tờ Washington Post ngày 31/10 đưa tin, việc nối lại các vụ thử hạt nhân có thể mất nhiều năm và tốn kém hàng trăm triệu đô la.

Mỹ đã thực hiện vụ nổ hạt nhân gần đây nhất cách đây hơn ba thập kỷ tại Bãi thử Nevada.