Mỹ: Thỏa thuận khoáng sản với Ukraine là tín hiệu gửi đến Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko ký thỏa thuận khoáng sản. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận được ký kết hôm 30/4, cho phép Mỹ khai thác trữ lượng khoáng sản khổng lồ của Ukraine, đổi lại Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine phục hồi kinh tế.

Theo Bộ trưởng Bessent, thỏa thuận này sẽ “chứng minh cho giới lãnh đạo Nga thấy rằng không có sự khác biệt giữa người dân Ukraine và người dân Mỹ, giữa các mục tiêu của hai nước".

"Người dân Mỹ sẽ không có lợi nhuận nếu người dân Ukraine không thịnh vượng. Vì vậy, bây giờ chúng ta hoàn toàn thống nhất về mặt kinh tế. Một lần nữa, tôi nghĩ đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến giới lãnh đạo Nga. Nó trao cho Mỹ khả năng đàm phán với Nga trên nền tảng thậm chí còn mạnh mẽ hơn".

Ông Bessent lưu ý, rằng thỏa thuận "không chỉ là đất hiếm, mà còn là cơ sở hạ tầng, năng lượng". "Vì vậy, đây là cơ hội để cả hai bên thực sự giành chiến thắng", ông nói thêm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi thỏa thuận là “một cột mốc trong sự thịnh vượng chung của hai nước, và là một bước quan trọng trong việc chấm dứt cuộc xung đột này”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Syhiba cũng cho biết thỏa thuận đánh dấu "một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhằm củng cố nền kinh tế và an ninh của Ukraine".

Ông đã tóm tắt cho nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu ( EU ), Kaja Kallas, về nội dung thỏa thuận.

Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về việc Mỹ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, mặc dù đây là "một trong những mục tiêu ban đầu" của họ, theo Reuters . Tờ New York Times chỉ ra rằng, khái niệm bảo đảm an ninh đã bị Mỹ bác bỏ "ngay từ đầu quá trình đàm phán".