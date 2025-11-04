Mỹ Tâm lên tiếng

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm và ê-kíp đã đăng tải thông báo chính thức, cảnh báo người hâm mộ về tình trạng giả mạo bán vé chương trình Live Concert 2025: See The Light.

Theo thông báo, thời gian mở bán vé chính thức vẫn chưa diễn ra. Song ban tổ chức đã ghi nhận một số trang và tài khoản mạo danh, tự nhận có “nguồn vé sớm” hoặc rao bán vé với mức giá thấp hơn thực tế. Phía ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định đây là thông tin sai lệch, có dấu hiệu lừa đảo.

Ban tổ chức nhấn mạnh, hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào được ủy quyền bán vé ngoài Megatix. kênh bán vé duy nhất của chương trình là Megatix.vn.

Toàn bộ thông tin về thời gian mở bán, quy trình đặt vé và đăng ký soundcheck sẽ chỉ được công bố trên fanpage chính thức của Mỹ Tâm và MT Entertainment. Người hâm mộ được khuyến cáo chỉ nên thực hiện giao dịch qua kênh chính thức để đảm bảo quyền lợi.

Ban tổ chức khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng vé giả, vé sao chép hoặc vé không rõ nguồn gốc. Đồng thời, khuyến nghị khán giả không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho những nguồn không xác thực.

“BTC rất mong mọi người cảnh giác, nếu phát hiện trường hợp đáng ngờ, vui lòng thông báo lại để chúng tôi có phương án cảnh báo đến khán giả”, thông báo nêu rõ.

Cuối thông báo, ê-kíp MT Entertainment gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Mỹ Tâm trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời mong muốn tất cả người hâm mộ cùng chung tay bảo vệ môi trường biểu diễn an toàn, minh bạch và văn minh.

Theo đó, vào ngày 13/12 tới đây, Mỹ Tâm sẽ tổ chức Live concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp mang tên See The Light. Thời gian mở bán vé sớm sẽ bắt đầu vào 20h ngày 5/11.

Theo đó, BTC mở bán 7 hạng vé với mức giá dao động từ 1,5-12 triệu đồng. Đi kèm tấm vé vào sân, khán giả còn hưởng các quyền lợi riêng biệt như tặng quà, check-in line riêng hay được phục vụ đồ ăn, nước uống. Những món quà được ban tổ chức đưa ra đều là những vật phẩm khá phổ biến đối với người tham dự concert như lightstick, nước uống, khăn lụa hay áo thun. Song điều khiến nhiều người chú ý mà chỉ có riêng Mỹ Tâm làm được ở Việt Nam. Đó là tặng nước hoa mang thương hiệu của chính nữ ca sĩ cho những khán giả mua các hạng vé từ 2 triệu đồng trở lên.

Cụ thể khi mua hạng vé fanzone (2,8 triệu đồng) và VIP (3,4 triệu đồng), người tham gia được tặng chai nước hoa 15ml. Từ hạng vé VVIP (4 triệu đồng), SVIP (4,6 triệu đồng), Seasol Lounge (12 triệu đồng), khán giả sẽ được tặng chai nước hoa 100ml.

Lần gần nhất Mỹ Tâm tổ chức concert của mình tại SVĐ Mỹ Đình là năm 2022. Khi đó, 30.000 khán giả tham dự đã cùng nữ ca sĩ tạo ra kỷ lục về quy mô. Ở thời điểm đó, cô từng nói cột mốc đó chính là “lịch sử” và sẽ không thể nào xảy ra một “lịch sử” nào như vậy.

Ba năm sau mốc “lịch sử” đó, Mỹ Tâm lại công bố show diễn solo với dự kiến 40.000 khán giả diễn ra vào tháng 12 tới. Với sức hút của nữ ca sĩ này, nhiều người dự đoán “nữ hoàng Vpop” chắc chắn sẽ làm nên kỷ lục mới trong liveconcert lần này.