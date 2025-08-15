Mỹ sốc nặng khi đồng minh chủ chốt trong NATO nhắm tiêm kích KAAN thay F-35?

.t1 { text-align: justify; }

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha tuyên bố vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 rằng sau khi từ bỏ việc mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và phân bổ lại ngân sách 6,25 tỷ euro cho thiết bị quân sự châu Âu, nước này đang nghiêm túc xem xét khả năng mua tiêm kích tàng hình đa năng KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ, tờ báo El País cho biết.

Quyết định chuyển hướng ngân sách sang các dự án châu Âu như Eurofighter Typhoon và Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai Pháp - Đức được Madrid đưa ra nhằm đáp ứng chính sách ưu tiên quốc phòng mới của Tây Ban Nha và những bất đồng với Hoa Kỳ về thuế quan cũng như các yêu cầu của NATO.

Tuy nhiên sự quan tâm đến tiêm kích KAAN do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAS) phát triển, nhấn mạnh mong muốn của Madrid trong việc đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí cũng như tăng cường hợp tác với đối tác khác.

Được định vị là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, tiêm kích KAAN sở hữu khả năng tàng hình tiên tiến và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng.

Các nhà phân tích quân sự Tây Ban Nha lưu ý rằng việc tích hợp tiềm năng của chiến đấu cơ nói trên có thể giúp củng cố lực lượng không quân của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh khả năng tiếp cận công nghệ Mỹ còn hạn chế.

Thị phần tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ bị thách thức nghiêm trọng khi liên tục xuất hiện những đối thủ mới.

Không có bình luận chính thức nào từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các thành viên NATO khác về thỏa thuận tiềm năng này tại thời điểm công bố. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế.

Hiện nay trở ngại lớn nhất được nêu ra đó là kinh nghiệm của Ankara trong chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới bị nghi ngờ, nhất là khi nước này còn chưa thể tự chủ nâng cấp tiêm kích F-16, hoặc bên trong chiếc KAAN vẫn còn nhiều linh kiện Mỹ, trong đó đáng kể nhất chính là động cơ.