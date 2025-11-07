Mỹ sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự tại thủ đô Syria?

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch của Mỹ về sự hiện diện tại thủ đô Damascus của Syria sẽ là dấu hiệu cho thấy Washington đang điều chỉnh chiến lược với Syria sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran, vào năm ngoái.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, nước này đang "liên tục đánh giá các biện pháp cần thiết tại Syria để đối phó với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng một cách hiệu quả".

Căn cứ không quân Damascus nằm ở cửa ngõ vào các khu vực miền Nam Syria, nơi dự kiến sẽ hình thành nên một khu phi quân sự theo hiệp ước giữa Israel và Syria. Hiệp ước này đang được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Syria chưa công khai bình luận về kế hoạch trên.

Một quan chức phương Tây tiết lộ, Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh kế hoạch trong hai tháng qua, với một số nhiệm vụ trinh sát đến căn cứ ở Damascus.

Theo nguồn tin quân sự Syria, quân đội Mỹ đã bay đến căn cứ bằng máy bay vận tải quân sự C-130 để đảm bảo đường băng có thể sử dụng được. Một nhân viên bảo vệ tại căn cứ nói với Reuters, rằng máy bay Mỹ đã hạ cánh tại đó như một phần của "cuộc thử nghiệm".

Nguồn tin cũng cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng căn cứ cho các hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp nhiên liệu và nhân đạo. Tuy nhiên, Syria vẫn sẽ giữ hoàn toàn chủ quyền đối với cơ sở này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào quân nhân Mỹ sẽ được điều động đến căn cứ.

Mỹ đã có quân đội đồn trú ở đông bắc Syria, như một phần trong nỗ lực kéo dài một thập kỷ nhằm hỗ trợ lực lượng do người Kurd lãnh đạo chống lại IS. Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết sẽ giảm một nửa số quân đồn trú ở đây xuống còn 1.000 người.

Tổng thống lâm thời Sharaa đã nói rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ cũng nên được thỏa thuận với nhà nước Syria mới. Các quan chức Mỹ và Syria xác nhận, Syria sắp gia nhập liên minh chống IS toàn cầu do Mỹ lãnh đạo.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng trong vài ngày tới.

Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tháng để đạt được một hiệp ước an ninh giữa Israel và Syria, hai đối thủ lâu năm. Mỹ hy vọng sẽ công bố một thỏa thuận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nhưng các cuộc đàm phán đã gặp trở ngại vào phút chót.

Một nguồn tin Syria am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters , rằng Washington đang gây áp lực buộc Syria phải đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, và có thể trước chuyến đi của ông Sharaa tới Washington.