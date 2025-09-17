Mỹ phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine từ quỹ NATO

Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã thông qua hai gói vũ khí, mỗi gói trị giá 500 triệu USD dành cho Ukraine theo cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Ấn phẩm này lưu ý, đây là lần đầu tiên Mỹ và các đồng minh sử dụng cơ chế mới để cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của Washington cho Ukraine bằng nguồn quỹ của các nước NATO.

Nguồn tin không tiết lộ danh mục các vũ khí được cung cấp, tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích quân sự, nhu cầu của Ukraine vẫn không thay đổi so với những tháng trước. Lô vũ khí mới có thể bao gồm phòng không, tên lửa và pháo binh.

Cơ chế PURL là một sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình này, Ukraine lập danh sách các nhu cầu vũ khí ưu tiên của mình, sau đó trình lên NATO. Các quốc gia đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ tương ứng với danh sách này.

Tiền được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của NATO, và vũ khí được mua trực tiếp từ Mỹ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.