Mỹ nữ 2k5 cứ sơ hở là gây bão mạng vì quá đẹp

Sở hữu visual "tạc tượng" chấp mọi ống kính, mỹ nhân này khiến mạng xã hội bùng nổ mỗi lần xuất hiện.

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn mới nhất vừa lan truyền rần rần trên các nền tảng mạng xã hội, Anna (MEOVV) tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc ấn tượng trên sân khấu.

Anna (MEOVV) tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc ấn tượng trên sân khấu

Nữ thần tượng diện thiết kế áo đen cắt khoét hiện đại khoe khéo bờ vai thon gọn cùng vòng eo thon nhỏ nhắn, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối và vóc dáng cuốn hút. Những thao tác vũ đạo linh hoạt, kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ và biểu cảm tương tác tự nhiên trước ống kính đã giúp khung hình của Anna liên tục thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Nữ thần tượng diện thiết kế áo đen cắt khoét hiện đại khoe khéo bờ vai thon gọn cùng vòng eo thon nhỏ nhắn, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối và vóc dáng cuốn hút

Sinh năm 2005 tại Nhật Bản, Anna đã có một hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ trước khi chính thức debut tại thị trường Hàn Quốc. Bắt đầu công việc người mẫu từ năm 9 tuổi (2014), Anna từng ghi dấu ấn với giải thưởng lớn tại cuộc thi Nico-Petit Audition năm 2016 và vị trí á quân tại Mezzo Piano năm 2019. Cùng trong năm 2019, cô trở thành người mẫu độc quyền cho tạp chí tuổi teen danh tiếng Seventeen Japan. Nền tảng thời trang sớm cùng kinh nghiệm diễn xuất qua các dự án phim truyền hình như Blue SP - School Police (2021), Koi no Yamai to Yarougumi 2 (2022) hay MV Aoharu (2022) đã rèn luyện cho cô khả năng làm chủ ống kính chuyên nghiệp từ khi còn rất trẻ.

Sinh năm 2005 tại Nhật Bản, Anna đã có một hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ trước khi chính thức debut tại thị trường Hàn Quốc

Anna bắt đầu công việc người mẫu từ năm 9 tuổi (2014) và ghi dấu ấn với giải thưởng lớn tại các cuộc thi

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 2005 diễn ra vào năm 2023, khi đội ngũ tìm kiếm tài năng của THE BLACK LABEL phát hiện ra cô thông qua các nền tảng mạng xã hội. Đến tháng 8/2024, THE BLACK LABEL chính thức công bố Anna là mảnh ghép tiếp theo của MEOVV thông qua đoạn video giới thiệu ngắn, lập tức tạo nên cơn sốt trên các diễn đàn trực tuyến nhờ đường nét gương mặt thanh tú và khí chất nổi bật. Ngày 06/09/2024, cô chính thức ra mắt với tư cách là thành viên ngoại quốc duy nhất trong đội hình 5 người qua đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay Meow, đảm nhận vị trí visual và sub-vocalist của nhóm.

Anna từng tạo nên cơn sốt trên các diễn đàn trực tuyến khi THE BLACK LABEL chính thức công bố cố là mảnh ghép tiếp theo của MEOVV thông qua đoạn video giới thiệu ngắn

Năm 2024, Annna chính thức ra mắt với tư cách là thành viên ngoại quốc duy nhất trong đội hình 5 người

Nữ thần tượng đảm nhận vị trí visual và sub-vocalist của nhóm

Ngay từ thời điểm debut, diện mạo của Anna đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của truyền thông và khán giả xứ kim chi. Ngoại hình của cô được nhận xét là sự hòa trộn đường nét đầy cuốn hút, gợi liên tưởng đến vẻ thanh thoát của Tzuyu (TWICE), nét kiêu kỳ của Han So Hee hay thần thái quyến rũ của nữ diễn viên Shin Se Kyung. Nữ thần tượng được mệnh danh là gương mặt "bất chấp camera thường", khi các bức ảnh chưa qua chỉnh sửa hay góc chụp từ ống kính “hung thần” của Getty Images vẫn thể hiện rõ làn da mịn màng cùng đường nét sắc sảo.

Ngay từ thời điểm debut, diện mạo của Anna đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của truyền thông và khán giả xứ kim chi

Dù qua góc chụp từ ống kính “hung thần” của Getty Images, Anna vẫn thể hiện rõ làn da mịn màng cùng đường nét sắc sảo

Không chỉ dừng lại ở các đoạn clip ghi hình biểu diễn, ngay cả khoảnh khắc đời thường như hành động chỉnh tóc trước ống kính điện thoại không qua chỉnh sửa của cô cũng dễ dàng thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, chứng minh sức hút nhan sắc của một gương mặt đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Khoảnh khắc đời thường như hành động chỉnh tóc trước ống kính điện thoại không qua chỉnh sửa của cô cũng dễ dàng thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, nền tảng làm mẫu trước đó giúp Anna nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các thương hiệu thời trang quốc tế. Nữ thần tượng từng có cơ hội xuất hiện tại sự kiện Paris Fashion Week trong khuôn khổ show diễn của nhà mốt Chloé, tạo bước đà cho những hoạt động trong mảng thời trang cao cấp. Sự ghi nhận về mặt hình ảnh của cô còn được thể hiện qua việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do tổ chức TC Candler bình chọn, tiếp tục chứng minh sức hút về nhan sắc của nữ thần tượng.

Sự ghi nhận về mặt hình ảnh của Anna còn được thể hiện qua việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do tổ chức TC Candler bình chọn

Mỹ nhân sinh năm 2005 đang từng bước khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc và thời trang thế hệ mới của Kpop thế hệ thứ 5

Tần suất phủ sóng dày đặc cùng hàng loạt khoảnh khắc viral trên các nền tảng truyền thông thời gian qua chính là minh chứng rõ nhất cho thấy mỹ nhân sinh năm 2005 đang từng bước khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc và thời trang thế hệ mới của Kpop thế hệ thứ 5. Trong tương lai, với nền tảng sẵn có cùng sức hút cá nhân ngày càng gia tăng, Anna được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ và gặt hái thêm nhiều thành tựu song song ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thời trang cao cấp trên thị trường quốc tế.

Ảnh: X