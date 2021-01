Mỹ nói sẽ kiên nhẫn, TQ đáp trả: Mong TT Biden nhận được bài học từ sai lầm thời Trump

Chiều 26/1, tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên đề nghị muốn nghe bình luận của Bắc Kinh về quan điểm Tổng thống Joe Biden sẽ xử lý quan hệ với Trung Quốc bằng chiến lược kiên nhẫn.

Trước câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng: "Trong vài năm qua, chính quyền [cựu Tổng thống Donald] Trump đã có những sai lầm trong định hướng, coi Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh chiến lược hoặc thậm chí là một mối đe dọa, do đó đã áp dụng một loạt các hành động sai trái can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, dẫn đến cục diện gay go bất thường trong quan hệ Trung-Mỹ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao".

Theo ông Triệu, điều này không phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước.

Cũng theo ông này, với tư cách là hai nước lớn, Trung Quốc và Mỹ có lợi ích chung sâu rộng và gánh vác trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc duy trì hòa bình ổn định thế giới cũng như thúc đẩy sự phát triển phồn vinh toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: "Hợp tác Trung-Mỹ sẽ có lợi cho cả hai, trong khi đối đầu sẽ gây tổn hại cho cả hai. Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho cả hai nước".

"Chúng tôi [Trung Quốc] hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ có thể rút ra bài học từ những chính sách sai lầm của chính quyền Trump đối với Trung Quốc, đối xử với Trung Quốc và mối quan hệ Trung - Mỹ một cách khách quan và lý trí, áp dụng chính sách tích cực và mang tính xây dựng đối với Trung Quốc, đi về phía Trung Quốc, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định", ông Triệu nói.



Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 25/1, người phát ngôn Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ có cách tiếp cận đa phương với Trung Quốc, bao gồm việc đánh giá các mức thuế đang được áp dụng.

Bà này nói thêm rằng, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh để ngăn chặn "sự lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt trận" của Trung Quốc .