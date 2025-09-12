Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Trump kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thả những người bị giam giữ mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là "con tin". Belarus sau đó đã xác nhận việc ân xá.

Để đáp lại cử chỉ của ông Lukashenko, Washington sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus, cho phép hãng này bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay, bao gồm cả máy bay Boeing, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius cho biết.

Đây là đợt ân xá tù nhân lớn nhất từ trước đến nay của ông Lukashenko. Nhưng con số này vẫn còn kém xa so với 1.300 hoặc 1.400 tù nhân mà ông Trump đã kêu gọi trả tự do trong cuộc trò chuyện với ông Lukashenko vào tháng trước và trong các bài đăng trên mạng xã hội sau đó.

Hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin, trong số những người được thả có 14 công dân nước ngoài - từ Litva, Latvia, Ba Lan, Pháp, Anh và Đức. Những người này đã được đưa đến Litva.

Belta dẫn lời John Coale, luật sư dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cho biết ông Trump đã nói với ông Lukashenko rằng Washington muốn mở lại đại sứ quán tại Minsk.

Luật sư Coale trước đó đã chuyển một lá thư bằng tiếng Anh của ông Trump cho ông Lukashenko, ký tên "Donald", Belta cho biết. Việc ông Trump chỉ ký tên Donald là "một hành động hữu nghị cá nhân hiếm có", trích lời Coale. Tổng thống Mỹ cũng đã tặng ông Lukashenko một món quà lưu niệm có hình ảnh Nhà Trắng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp luật sư John Coale. (Ảnh: Reuters)

Món quà ông Trump tặng ông Lukashenko. (Ảnh: Belta)

"Nếu lãnh đạo Mỹ khăng khăng rằng ông ấy sẵn sàng tiếp nhận tất cả những tù nhân được thả này, thì Chúa phù hộ các vị, chúng ta hãy cố gắng đạt được một thỏa thuận toàn cầu, như ông Trump vẫn thường nói, một thỏa thuận lớn", ông Lukashenko nói, ca ngợi nhà lãnh đạo Mỹ vì đã tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là sát cánh cùng ông Trump và hỗ trợ ông ấy trong sứ mệnh thiết lập hòa bình", Belta trích dẫn lời ông Lukashenko nói.