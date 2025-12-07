Mỹ nói đàm phán với Kiev tiến triển, Nga điều 653 UAV, 51 tên lửa tấn công diện rộng, còi báo rền vang

Nga điều 653 UAV và 51 tên lửa

Nga đã phóng một loạt tên lửa và số lượng máy bay không người lái lớn vào Ukraine từ đêm ngày thứ Sáu đến thứ Bảy, trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết họ sẽ gặp nhau vào thứ Bảy để tham dự ngày đàm phán thứ 3.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng đã bắn hạ và vô hiệu hóa 585 máy bay không người lái và 30 tên lửa, đồng thời cho biết thêm rằng 29 địa điểm đã bị tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết ít nhất 8 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Trong số này, ít nhất 3 người bị thương ở khu vực Kiev, theo các quan chức địa phương. Các máy bay không người lái được báo cáo xuất hiện ở phía tây, vùng Lviv của Ukraine.

Nga đã thực hiện một "cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn" vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác ở một số khu vực của Ukraine, công ty năng lượng quốc gia Ukrenergo của Ukraine, viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cơ sở năng lượng là mục tiêu chính của các cuộc tấn công, đồng thời lưu ý rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã "thiêu rụi" nhà ga xe lửa ở thành phố Fastiv, thuộc vùng Kiev.

Khu vực nhà ga bị thiêu rụi. Ảnh: Reuters

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tuần gần đây.

Lên án các cuộc tấn công mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ đến London vào thứ Hai để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine, Anh và Đức nhằm gây áp lực lên Moscow.

"Chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Nga để buộc nước này hướng tới hòa bình", Macron đăng trên X.

Trong khi đó, kênh tin tức Astra của Nga trên Telegram cho biết Ukraine đã tấn công Nhà máy Lọc dầu Ryazan của Nga, chia sẻ đoạn phim cho thấy một đám cháy bùng phát và những cột khói bốc lên phía trên nhà máy lọc dầu.

Nga hé lộ chìa khóa cho hòa đàm

Đợt tấn công mới nhất diễn ra khi các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Ukraine cho biết họ sẽ gặp nhau trong ngày đàm phán thứ 3, sau khi đạt được tiến triển trong việc tìm kiếm thỏa thuận về khuôn khổ an ninh cho Ukraine giai đoạn hậu chiến.

Trước đó, ông Witkoff đã dành gần 5 giờ đồng hồ để thảo luận với Tổng thống Nga Putin tại Moscow vào thứ Ba. Điện Kremlin sau đó tuyên bố "không có thỏa hiệp" nào được đạt được.

Hôm thứ Sáu, ông Zelensky cho biết ông muốn có được thông tin đầy đủ về những gì đã được thảo luận ở Moscow.

Sau cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, hai bên cũng đưa ra đánh giá nghiêm túc rằng bất kỳ "tiến triển thực sự nào hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào" cuối cùng sẽ phụ thuộc vào "sự sẵn sàng của Nga trong việc thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài".

Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin đã yêu cầu quân đội Ukraine rút hoàn toàn trong tuần này, nếu không Nga sẽ "giải phóng các vùng lãnh thổ [Donbas] này bằng vũ lực".

Kiev và các đồng minh châu Âu tin rằng cách hiệu quả nhất để ngăn chặn Nga tấn công trở lại trong tương lai là trao cho Ukraine tư cách thành viên NATO, hoặc cung cấp các đảm bảo an ninh toàn diện. Điện Kremlin hôm thứ Tư cũng nhấn mạnh khả năng Ukraine gia nhập NATO là vấn đề trọng yếu.

Nga kiên quyết phản đối, trong khi Tổng thống Trump cũng nhiều lần ám chỉ rằng ông không có ý định để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.