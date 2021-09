Mỹ, Nhật Bản đặc biệt ưa chuộng một loại thủy sản của Việt Nam, có bao nhiêu cũng mua hết

Mỹ, Nhật Bản mua số lượng lớn, xuất khẩu tôm tăng tốc

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhờ thị trường Mỹ, Nhật Bản đẩy mạnh thu mua, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 46.500 tấn, trị giá 437,26 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 236.880 tấn, trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 13,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc lần lượt là những thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, EU, Úc, Nga… tăng mạnh. Trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN… giảm.

Cụ thể, theo thống kê, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 53.073 tấn, trị giá 583 triệu USD; trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản đạt 38.187 tấn, trị giá 356,5 triệu USD.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, Úc, Nga… tăng mạnh. Trong ảnh: Nông dân Cà Mau thu hoạch tôm. Ảnh: Chúc Ly.

Có thể thấy, nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới đang tăng trở lại, đặc biệt ở những thị trường lớn như Mỹ, EU.

"Nhu cầu nhập khẩu tôm từ các thị trường này rất cao từ nay đến tháng 11 để phục vụ Noel và đón năm mới, nhất là nhu cầu nhập khẩu tôm cỡ lớn" - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo.

Trong khi đó, theo các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, hiện đơn hàng được ký rất nhiều, chỉ lo sản xuất không đủ để đáp ứng, cơ hội cho Việt Nam tăng thị phần xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm 2021 là rất lớn.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, để tận dụng được cơ hội này, cần kịp thời tháo gỡ khó để ngành tôm khôi phục chế biến và xuất khẩu.

Xuất khẩu tôm từ tháng 7/2021 tăng chậm lại khi tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm và tiêu thụ trong nước gặp nhiều khó khăn, các nhà máy chế biến tôm phải giảm hoạt động, thu mua tôm bị đình trệ.

Theo các doanh nghiệp chế biến tôm tại Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu, ba địa phương dẫn đầu về sản lượng và sản xuất tôm của cả nước, hiện nay, các nhà máy phải giảm công suất chế biến 60-70%, thiếu hụt công nhân, chi phí tăng cao.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ, Nhật Bản tăng nhưng giá tôm lại giảm

Có một nghịch lý là, do doanh nghiệp giảm thu mua tôm nguyên liệu vì giảm công suất chế biến đã tác động tới giá tôm. Người nuôi lo lắng giảm thả nuôi dẫn đến nguy cơ thiếu tôm nguyên liệu trong quý cuối năm nay.

Để đón sóng thị trường sau giãn cách xã hội, các chuyên gia khuyến cáo bà con tiếp tục thả nuôi, nhưng với mật độ thưa để thu hoạch được tôm cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường.

Theo đó, bà con nên thả tôm với mật độ thưa 100-120 con/m2 so với mật độ cao trước đây là 250 - 300 con/m2.

Loại tôm 40 con/kg đang được thị trường Mỹ đặt hàng nhiều. Ảnh: T.C

Hiện tại size 10-45 con/kg đang được ký hợp đồng nhiều, đặc biệt, loại 40 con/kg đang được thị trường Mỹ đặt hàng nhiều.

"Khi tình hình giãn cách được nới lỏng, giá tôm nguyên liệu sẽ tăng. Các địa phương cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, tiếp tục duy trì sản xuất nuôi tôm nước lợ tránh xảy ra tình trạng thiếu tôm nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu vào các tháng cuối năm 2021 và năm 2022" - Bộ NNPTNT cũng đưa ra khuyến cáo.

Đầu tháng 9/2021, giá tôm nguyên liệu tại tỉnh Cà Mau tiếp tục giảm sau khi đã giảm trong tháng 7 và 8/2021.

Ngày 9/9/2021, giá tôm sú nguyên liệu cỡ 20 con/kg tại Cà Mau giao dịch ở mức 215.000 đồng/kg, ổn định so với giá cuối tháng 8 và giảm 3,2% so với giá cuối tháng 6/2021.

Giá tôm sú cỡ 30 con/kg giao dịch ở mức 163.000 đồng/kg, giảm 1,2% so với cuối tháng 8 và giảm 9,9% so với cuối tháng 6/2021.

Giá tôm sú cỡ 40 con/kg giao dịch ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 1,7% so với cuối tháng trước và giảm 21,3% so với cuối tháng 6/2021.

Giá tôm thẻ chân trắng cỡ 20 con/kg giao dịch ở mức 171.000 đồng/kg, giảm 5% so với cuối tháng trước và 10% so với cuối tháng 6/2021; giá tôm thẻ chân trắng cỡ 40 con/kg giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg, giảm 2,2% so với cuối tháng trước và 11,1% so với cuối tháng 6/2021.