Mỹ nhân Vbiz có đôi chân nửa showbiz ca ngợi hết lời: Hari Won - Will khen nức nở, không mua bảo hiểm hơi phí

Mỹ nhân này hội tụ hết tinh hoa trên đời hay gì?

Ninh Dương Lan Ngọc hiện là một trong những mỹ nhân, diễn viên hàng đầu của showbiz Việt. Không chỉ đóng đinh trong lòng công chúng bằng thực lực diễn xuất, "ngọc nữ" của màn ảnh Việt còn sở hữu visual điểm 10 từ gương mặt tươi tắn, sắc sảo đến vóc dáng chuẩn chỉnh. Đặc biệt, nếu có một lợi thế ngoại hình khiến Lan Ngọc được đồng nghiệp nhắc đi nhắc lại thì đó chính là đôi chân dài, thon và thẳng đến mức hội chị em cũng phải mê mẩn.

Ninh Dương Lan Ngọc đang ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Sức hút của đôi chân Lan Ngọc không chỉ đến từ tỷ lệ cân đối trên cơ thể mà còn nằm ở vẻ thanh thoát, mảnh mai, giúp vóc dáng của Lan Ngọc trông cao ráo và than thoát. Người đẹp từng không ít lần được đồng nghiệp dành lời khen cho lợi thế hình thể này. Trong một lần chia sẻ, Hari Won thẳng thắn bày tỏ sự ước ao: "Xung quanh em thấy chân đẹp thì chỉ có 2 người, trong đó có Lan Ngọc. Nhìn chân mà mình là con gái mình còn mê á".

Lan Ngọc có đôi chân cực phẩm (Ảnh: FBNV)

Will cũng từng cảm thán rằng: "Nguyên 1 cái showbiz chân mỏng thì chỉ có Lan Ngọc thôi". Trong khi đó, Jun Vũ cũng không giấu được sự ấn tượng dành cho "cặp kiếm Nhật" của Lan Ngọc khi thừa nhận: "Em thích cặp chân chị Ngọc, rất là thẳng và thon. Em nhìn ai cũng nhìn chân đầu tiên". Khi những mỹ nhân vốn sở hữu ngoại hình nổi bật cũng phải dành lời khen cho nhau, đôi chân của Lan Ngọc quả thực có sức hút chẳng phải dạng vừa.

Jun Vũ khen chân Lan Ngọc "rất thẳng và thon" (Ảnh: TikTok)

Nhờ đôi chân cực phẩm, khi diện những thiết kế ngắn, Lan Ngọc dễ dàng khoe lợi thế hình thể mà không cần tạo dáng cầu kỳ. Trong khi đó, các thiết kế ôm sát hay váy dạ hội xẻ tà lại càng làm nổi bật đường nét mềm mại, giúp mỗi bước đi thêm phần uyển chuyển. Lợi thế này cũng mang đến cho người đẹp nhiều lựa chọn trang phục, từ vẻ trẻ trung, năng động đến hình ảnh quyến rũ, sang trọng mỗi khi xuất hiện.

Đôi chân "bén" vô cùng (Ảnh: FBNV)

Dù diện váy dài... (Ảnh: FBNV)

... hay váy ngắn đều tôn dáng (Ảnh: FBNV)

Tất nhiên, sức hút của Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ gói gọn trong một lợi thế hình thể. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ những nhân vật có màu sắc hài hước, gần gũi đến các vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Bắt đầu sự nghiệp khi còn là sinh viên, Lan Ngọc lập tức vụt sáng với vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận (2010). Màn thể hiện xuất sắc này đã giúp cô đại thắng khi nhận cú đúp giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng và Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng năm 2010.

Cánh Đồng Bất Tận (Ảnh: NSX)

Sau đó, Lan Ngọc liên tục biến hóa qua nhiều dạng vai trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Vừa Đi Vừa Khóc, Tèo Em, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, vũ trụ phim Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, Cô Gái Từ Quá Khứ... Sự duyên dáng, chuyên nghiệp trong cách thể hiện cùng khả năng biến hóa trước ống kính giúp cô duy trì sức hút giữa một thị trường giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt mới.

Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể (Ảnh: NSX)

Cua Lại Vợ Bầu (Ảnh: NSX)

Mới đây, sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Lan Ngọc đã trở lại với Chị Chị Em Em 3. Sự tái xuất này cũng là dịp để khán giả ngắm nhìn nữ diễn viên tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Lan Ngọc vẫn "đốn tim" fan với nhan sắc ngày càng sắc sảo nhưng vẫn có nét mỏng manh, mềm mại, cùng ngoại hình chuẩn chỉnh "cân" đồ đẹp không chỗ chê.

Ảnh: FBNV

Mộng Du