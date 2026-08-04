Mỹ nhân tóc đỏ đang làm 'tê liệt' cả thế giới

Sadie Sink được khen ngợi khi thể hiện tốt nỗi đau và sự mất mát của Jean Grey trong hành trình đi tìm chị gái. Nữ diễn viên đã làm nổi bật sự mỏng manh và nguy hiểm cùng tồn tại trong Jean Grey. Những cảm xúc cô độc, hoảng loạn, hành động cực đoan và khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh đều được phô diễn tự nhiên, trọn vẹn. Màn tương tác giữa Jean Grey và Peter Parker cũng khiến khán giả thích thú. Thậm chí, đoàn phim đã phải cắt đi cảnh hôn của cả hai để tránh làm ảnh hưởng tới tuyến tình cảm của Peter Parker và MJ.