Mỹ nhân Thần điêu đại hiệp: Bỏ sự nghiệp vì đại gia, 9 năm yêu trai trẻ, tuổi 50 ra sao?

Xuất thân danh giá, từ bỏ sự nghiệp vì chồng đại gia

Phó Minh Hiến sinh năm 1970 trong một gia đình danh giá ở Hong Kong với cha mẹ đều là những ngôi sao gạo cội của làng giải trí. Cũng vì thế, cô bước chân vào showbiz vô cùng dễ dàng.

Năm 15 tuổi, nhờ một cuộc gọi của cha cho một vị đạo diễn quen biết, Phó Minh Hiến có vai diễn đầu tiên trong phim "Happy ghosts are here for summer vacation".

Sự nghiệp điện ảnh của Phó Minh Hiến nở rộ vào thập niên 90. Thời kỳ này, cô liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hoa mộc lan, Sư tử Hà Đông, Thần điêu đại hiệp, Tiểu lý phi đao...

Tạo hình cổ trang xinh đẹp của Phó Minh Hiến.

Trong đó, vai diễn Quách Phù của Phó Minh Hiến trong Thần điêu đại hiệp năm 1995 là nổi bật hơn cả. Nhờ ngoại hình sáng, vẻ ngoài nhí nhảnh, lanh lợi, Phó Minh Hiến được mệnh danh là "Quách Phù xinh đẹp nhất màn ảnh".

Mặc dù được TVB ưu ái khi luôn nằm trong nhóm Ngũ Mỹ Đồ - 5 nữ diễn viên được lăng xê nhất nhưng Phó Minh Hiến lại không có nhiều tham vọng trong nghệ thuật.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ chấm dứt hợp đồng với TVB, kết hôn với Hiệp Kiếm Ba - một doanh nhân giàu có hơn cô 11 tuổi, từng có một đời vợ và một con trai.



Được biết, cả hai quen nhau vào năm 1998. Để lấy lòng người đẹp, Hiệp Kiếm Ba chi mạnh tay khi tổ chức tiệc sinh nhật sang chảnh cho Phó Minh Hiến tại khách sạn Peninsula, Hong Kong. Cả hai không ngại xuất hiện với những cử chỉ tình tứ, thân mật.

Phó Minh Hiến tình tứ bên chồng cũ - doanh nhân Hiệp Kiếm Ba.

Một số nguồn tin cho hay, Hiệp Kiếm Ba tiếp cận Phó Minh Hiến không chỉ vì cô là một nữ minh tinh xinh đẹp mà còn do gia đình Phó Minh Hiến danh giá, quyền thế, có lợi cho công việc của ông phát triển ở Hong Kong.



Sau khi kết hôn với doanh nhân giàu có, Phó Minh Hiến tận hưởng cuộc sống xa xỉ. Cô thường xuyên diện đồ hiệu đắt đỏ, tiêu tiền như nước, chữa bệnh cho chó cưng cũng chi tới cả trăm nghìn HKD... Hai vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự nằm ở lưng chừng đồi ở Hong Kong, giá gần 100 triệu HKD (gần 300 tỷ đồng).

Cả hai ly hôn sau khi Hiệp Kiếm Ba lãnh án tù.

Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến vào năm 2006. Công ty của Hiệp Kiếm Ba thâm hụt 842 triệu HKD (hơn 2500 tỷ đồng) trên sổ sách. 4 năm sau, chồng nữ diễn viên bị kết án kinh tế 7 năm tù. Cuộc hôn nhân 7 năm của cả hai cũng tan vỡ từ đó.

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với đại gia, Phó Minh Hiến bị gán mác là "gái hư" khi liên tục ra vào hộp đêm, thay bạn trai như thay áo.

9 năm cặp kè với trai trẻ, nhan sắc xuống dốc vì thẩm mỹ

Ở tuổi 40, Phó Minh Hiến công khai hẹn hò với Trang Gia Bân, một công tử nhà giàu kém cô 11 tuổi, gia đình giàu có với khối tài sản ước tính gần 10 tỷ HKD (gần 30 nghìn tỷ đồng).



Mối tình chị em này không được mọi người ủng hộ. Có tin đồn cha của Trang Gia Bân - Trang Thiệu Tuy, trong nhiều năm vẫn không ngừng tìm cách "chia loan rẽ thúy" cặp đôi như gây áp lực tài chính, dọa gạch tên con trai khỏi danh sách ban lãnh đạo công ty, để ép anh phải từ bỏ tình yêu để giữ lấy sự nghiệp.

Để bạn gái yên tâm, Trang Gia Bân từng tặng Phó Minh Hiến chiếc nhẫn kim cương giá trị 3 carat như một lời hứa hẹn kết hôn.



Nữ diễn viên trải qua 9 năm yêu bạn trai kém 11 tuổi - Trang Gia Bân.

Tuy nhiên, nhưng áp lực từ gia đình cũng khiến cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" sau 9 năm bên nhau.

Chia sẻ về 9 năm yêu đương nhưng không đi đến cái kết đẹp, Phó Minh Hiến nói: "Tôi không cảm thấy tiếc, cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, 9 năm dù có hay không có anh ấy cũng trôi qua, sau khi chia tay tôi chưa từng khóc! Thật ra cũng khá vui vẻ, vì cuối cùng có thể làm lại chính mình, sống cuộc sống mình muốn".

Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, ở tuổi 50, Phó Minh Hiến gửi gắm tình yêu vào thú cưng. Cô sống độc thân, hằng ngày bận rộn chăm sóc chó mèo.

Phó Minh Hiến nhan sắc xuống dốc, tuổi 50 không chồng con.

"Tình cảm của động vật rất trong sáng, chúng đối với chủ nhân là trung thành tuyệt đối, không cần điều kiện.

Con người chúng ta có nhiều thứ phải quan tâm như bạn bè, gia đình, sự nghiệp, giải trí... nhưng đối với các vật cưng, suốt đời suốt kiếp của chúng chỉ có một mình bạn, chúng luôn đặt bạn ở vị trí đầu tiên, trong mắt chúng chỉ có bạn, tình cảm của động vật đối với bạn là không thể so sánh với người khác", nữ diễn viên tâm sự.

Để níu giữ tuổi xuân, Phó Minh Hiến cũng nhiều lần sử dụng các biện pháp thẩm mỹ khiến mắt sụp mí, cằm nhọn hoắt. Nhan sắc của cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.