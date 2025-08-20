Mỹ mua 33 tàu chiến mới gửi cho chiến sự

.t1 { text-align: justify; }

Hải quân Hoa Kỳ đã đánh giá quá cao giá trị của những chiếc thuyền đã qua sử dụng được chuyển giao cho Ukraine, điều này giúp họ có thể mua thêm nhiều chiến hạm mới nhằm phục vụ nhu cầu của mình.

Điều này được nêu rõ trong bản kiểm toán chi tiêu viện trợ quân sự, được công bố trên trang web của Lầu Năm Góc.

Kiểm toán viên phát hiện rằng 193,4 triệu đô la hỗ trợ đã không được cung cấp và các khoản tiền dự định bổ sung hàng tồn kho có khả năng đã bị sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, sau khi chuyển giao 24 tàu tấn công cho Ukraine, 33 tàu mới đã được mua với giá 3,8 triệu đô la, cao hơn 9 chiếc so với dự kiến, với các lần mua bổ sung có giá 1 triệu đô la.

Tổng cộng, cuộc kiểm toán đã kiểm tra 80 đợt viện trợ quân sự trị giá 22,1 tỷ đô la. Trong 32 đợt trị giá 5,7 tỷ đô la, họ không tìm thấy bất kỳ tài liệu hoặc ước tính hỗ trợ nào.

Trong số tiền này, 1 tỷ đô la được phân loại là "chi phí đáng ngờ" và 920 triệu đô la khác được xác định là sử dụng không hiệu quả.

Các kiểm toán viên không nêu rõ loại tàu nào bị định giá quá cao. Tuy nhiên có thể giả định rằng thuật ngữ tàu tấn công ám chỉ các xuồng cao tốc cỡ nhỏ như SURC (Tàu sông cỡ nhỏ) lớp Dauntless Sea Ark, và các phương tiện khác thuộc lớp tàu biển và tàu sông.

Giới chức quân sự Mỹ cũng không đưa tin về mẫu thuyền nào được mua để thay thế những chiếc đã được chuyển giao cho Ukraine.

Xuồng cao tốc Sea Ark Dauntless của đội tàu sông thuộc Hải quân Ukraine.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ lâu đã là chủ đề thao túng chính trị tại Washington.

Năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden tập trung vào các con số tổng thể lớn để chứng minh quy mô hỗ trợ cho Ukraine, mặc dù số tiền viện trợ thực tế được cung cấp nhỏ hơn nhiều.

Thay vào đó, trong năm 2024, các chính trị gia Đảng Cộng hòa lại sử dụng những con số tương tự, tuyên bố rằng đã cung cấp quá nhiều viện trợ.

Tổng cộng số tiền vào khoảng 120 tỷ đô la, trong đó Ukraine thực tế đã nhận được khoản viện trợ trị giá chỉ 80 tỷ đô la.