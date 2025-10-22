Những tên lửa siêu âm này có thể gây nguy hiểm cho các tàu của Hải quân Hoa Kỳ hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Tên lửa Kh-31 được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30MK2, bao gồm tổng cộng 24 chiếc được Venezuela đặt mua từ Nga vào những năm 2000. Hầu hết trong số chúng vẫn đang được sử dụng.

Loại đạn dẫn đường này được sản xuất theo hai phiên bản: tên lửa chống radar Kh-31P và tên lửa chống hạm Kh-31A.

Tạp chí The War Zone (TWZ) của Mỹ lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Venezuela có nhận được phiên bản tên lửa chống hạm này từ Nga hay không.

Mặc dù vậy, phiên bản tên lửa chống radar Kh-31P cũng gây ra mối đe dọa cho tàu chiến Mỹ do khả năng nhắm mục tiêu vào radar đang hoạt động.

Báo chí lưu ý rằng chính quyền Venezuela gần đây đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-30MK2 của họ bay cùng tên lửa Kh-31 ngoài khơi bờ biển nước này để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump cử tàu Hải quân Hoa Kỳ đến vùng Caribbean.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Venezuela được trang bị tên lửa Kh-31.

Vào cuối tháng 9, có thông tin cho biết Quân đội Hoa Kỳ đã tập trung lực lượng và phương tiện gần Venezuela để đảm bảo cho việc đổ bộ của Thủy quân lục chiến.

Về đặc tính kỹ thuật, tên lửa Kh-31A có tầm bay tối đa từ 70 đến 160 km, tùy thuộc vào điều kiện phóng và phiên bản cụ thể. Nó có khả năng đạt tốc độ lên đến Mach 3,5. Để dẫn đường, quả đạn sử dụng đầu tự dẫn radar chủ động.

Kh-31A được thiết kế để tiêu diệt tàu chiến mặt nước thuộc nhiều lớp khác nhau, bao gồm tàu khu trục, cũng như tàu đổ bộ và tàu vận tải, di chuyển đơn lẻ hoặc theo đoàn.

Mục tiêu bị phá hủy bằng cách kích nổ đầu đạn sau khi xuyên thủng thân tàu trong một đòn tấn công trực tiếp, hoặc bằng cách phá vỡ kết cấu thông qua lực nổ mạnh khi tên lửa bay xuyên qua mục tiêu.