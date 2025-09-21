Mỹ khiến lá chắn phòng không Ukraine bất lực trước Nga

Theo tờ The Atlantic dẫn nguồn thạo tin cho biết, gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ bán một lượng lớn vũ khí cho các nước NATO để hỗ trợ Ukraine, nhưng trên thực tế, Mỹ đã đình chỉ một số hoạt động bán vũ khí cho châu Âu và dĩ nhiên là điều này có thể gây hại cho Ukraine.

Theo nguồn tin của tạp chí, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lập danh sách các hệ thống vũ khí mà bộ này cho là đang thiếu hụt và Lầu Năm Góc đang chặn các yêu cầu mới đối với các hệ thống mà Quân đội Mỹ cũng không đủ dùng.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính trị-Quân sự Elbridge Colby, người trước đây đã tạm dừng bán vũ khí cho Kiev, là người đứng sau động thái này.

Điều này đặc biệt liên quan đến hệ thống phòng không Patriot, mà quân đội Mỹ muốn giữ lại cho nhu cầu riêng của mình, cùng với việc triển khai chúng bảo vệ các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, hoặc lập lá chắn phòng không cho đồng minh Israel trước nguy cơ tấn công tên lửa từ Iran.

Theo tờ báo Mỹ, đây là một vấn đề lớn đối với các nước châu Âu, bởi một số nước châu Âu đã và đang chuyển giao hệ thống phòng không của họ cho Ukraine và hy vọng sẽ bổ sung kho dự trữ bằng nguồn cung cấp các hệ thống Patriot của Mỹ.

Tuy nhiên, giờ đây các đồng minh buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế, trong bối cảnh các nước châu Âu có rất ít lựa chọn các hệ thống phòng không tầm xa đáng tin cậy.

Ví dụ như Đan Mạch, quốc gia đang đàm phán với Mỹ để mua các hệ thống phòng không Patriot, sau đó đã ký hợp đồng trị giá 9,1 tỷ dollars với các nhà sản xuất Pháp, Ý và Đức để mua các tổ hợp phòng không tầm trung của châu Âu là SAMP/T, thay vì mua hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine hiện là nước yêu cầu mua hệ thống phòng không Patriot nhiều nhất, vì hệ thống này đã chứng minh được hiệu quả của nó.

Tuy nhiên, ngoài việc chính quyền Kiev không có đủ ngân sách để mua các tổ hợp vốn rất đắt đỏ này, một nguyên nhân khác là sự thiếu hụt của chúng tại chính nước Mỹ đã dẫn đến việc các hợp đồng xuất khẩu không được ký kết.

Sự thiếu hụt các hệ thống phòng không sẽ khiến Kiev phải hứng chịu thêm nhiều thiệt hại từ các cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) Nga, tất yếu dẫn tới những thất bại thảm hại đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các nguồn tin của ấn phẩm lưu ý rằng điều này diễn ra trong khuôn khổ chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America-First, một lập trường chính trị mà từ năm 1916 đã nhấn mạnh “chủ nghĩa ngoại lệ, không can thiệp và trung lập của Mỹ”), của Tổng thống Donald Trump.

Theo chính sách này, chính quyền của ông Trump đang tập trung vào việc bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngay cả khi điều này làm suy yếu năng lực phòng vệ của các đồng minh châu Âu và Ukraine.