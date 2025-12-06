Mỹ đưa ra yêu cầu “bất khả thi” cho đồng minh châu Âu?

Theo các nguồn thạo tin, thông điệp trên được đưa ra tại một cuộc họp ở Washington giữa các nhân viên Lầu Năm Góc phụ trách chính sách NATO và một số phái đoàn châu Âu.

Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với những bước tiến mà châu Âu đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Các quan chức Mỹ nói với phía châu Âu rằng nếu họ không đáp ứng thời hạn 2027, Mỹ có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối phòng thủ của NATO.

Năng lực phòng thủ thông thường bao gồm tài sản phi hạt nhân như binh lính và vũ khí. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không giải thích họ sẽ đo lường tiến độ của châu Âu ra sao để đánh giá liệu khối này có gánh phần lớn trách nhiệm hay chưa.

Binh lính Nga ở khu vực biên giới giáp Ukraine. Ảnh: Tass

Cũng chưa rõ thời hạn 2027 là quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ của một số quan chức Lầu Năm Góc. Tại Washington, những bất đồng lớn vẫn tồn tại về vai trò quân sự mà Mỹ nên đảm nhận tại châu Âu.

Nhiều quan chức châu Âu cho rằng thời hạn 2027 là không thực tế dù Mỹ có đặt tiêu chí thế nào, bởi châu Âu cần tiền bạc nhiều hơn và ý chí chính trị để thay thế một số năng lực của Mỹ trong thời gian ngắn.

Khi được hỏi, một quan chức NATO cho biết các đồng minh châu Âu đã bắt đầu gánh nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của lục địa, nhưng không bình luận về thời hạn năm 2027.

Các quốc gia châu Âu nhìn chung đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Donald Trump rằng họ phải tự đảm đương trách nhiệm an ninh nhiều hơn. Những quốc gia này đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định các đồng minh châu Âu cần đóng góp nhiều hơn cho NATO, nhưng quan điểm của ông về NATO thì không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích các đồng minh châu Âu, nhất là những quốc gia không chi tiêu đủ mức cam kết cho quốc phòng.

Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6, ông Donald Trump lại hết lời khen ngợi giới lãnh đạo châu Âu vì đã nhất trí với kế hoạch của Mỹ về việc nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng thường niên lên 5% GDP.