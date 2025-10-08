Mỹ đánh giá 2 loại nước cực tốt để giảm mỡ máu, kiểm soát đường huyết, giúp kéo dài tuổi thọ: Chợ Việt bán rẻ

Trà gừng chanh

Theo tạp chí Metabolism Journal, hai hoạt chất chính trong gừng – gingerol và shogaol – có khả năng kích thích quá trình sinh nhiệt, tức là giúp cơ thể tiêu hao năng lượng để tạo nhiệt, từ đó thúc đẩy việc đốt cháy mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy, 80 người thừa cân sau 12 tuần uống trà gừng mỗi ngày đã giảm trung bình 4,1cm vòng eo và lượng mỡ nội tạng giảm tới 12% (đo bằng MRI).

Khi gừng kết hợp với chanh, hiệu quả chuyển hóa chất béo được tăng cường đáng kể. Chanh chứa nhiều vitamin C và acid citric, hai thành phần đóng vai trò quan trọng trong quá trình oxy hóa chất béo. Những người có nồng độ vitamin C trong máu cao có khả năng đốt mỡ nhanh hơn 30% so với người thiếu vitamin này.

Sự kết hợp giữa gừng và chanh tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ: gừng kích hoạt enzyme AMPK, một “công tắc năng lượng” giúp cơ thể ưu tiên sử dụng mỡ dự trữ để tạo năng lượng; trong khi đó, vitamin C và acid citric trong chanh lại thúc đẩy gan sản sinh glutathione, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giải độc và giảm tích tụ mỡ trong gan.

Các nghiên cứu khác còn chứng minh gingerol trong gừng giúp giảm viêm mạn tính mức thấp – yếu tố liên quan mật thiết đến béo bụng. Hoạt chất này làm giảm nồng độ TNF alpha và CRP, hai chỉ dấu viêm thường cao ở người có mỡ nội tạng.

Không chỉ gừng, chanh cũng cho thấy khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Polyphenol trong chanh có tác dụng ức chế tích tụ mỡ và tăng biểu hiện gen phân giải axit béo ở gan. Một nghiên cứu tại Nhật Bản còn phát hiện chanh lên men giúp chuột giảm cân, hạ triglycerid và tăng HDL – loại cholesterol tốt cho tim mạch và tuổi thọ.

Đặc biệt, trà gừng chanh còn giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn nhờ cải thiện độ nhạy insulin, qua đó giảm glucose dư thừa và hạn chế tích tụ mỡ, rất tốt cho sức khỏe và tuổi thọ con người.

Theo Đại học Y Tokyo (2024), những người uống trà gừng chanh hai lần mỗi ngày trong hai tháng có mức giảm trung bình 9% chỉ số mỡ nội tạng, đồng thời cải thiện chức năng gan và giảm triglycerid trong máu. Đây là minh chứng rõ ràng cho lợi ích của thức uống này trong kiểm soát cân nặng, bảo vệ sức khỏe chuyển hóa.

Tuy nhiên, những người bị bệnh tim mạch, đái tháo đường và sỏi mật nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe trước khi dùng gừng như một chất bổ sung.

Trà xanh

Chuyên trang sức khỏe uy tín MedicineNet (Mỹ) từng công bố danh sách “8 loại nước tốt nhất cho sức khỏe”, trong đó trà xanh được vinh danh ở vị trí số một. Trang này đánh giá trà xanh là “loại nước tốt nhất thế giới” nhờ hàm lượng dồi dào các hợp chất chống oxy hóa và lợi ích toàn diện đối với cơ thể.

Tại Việt Nam, trà xanh từ lâu đã trở thành một thức uống quen thuộc, gắn bó với đời sống người dân ở mọi vùng miền. Cây trà (chè) được trồng nhiều ở Thái Nguyên, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Lâm Đồng, Phú Thọ..., không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu sang các thị trường lớn nước ngoài.

Trà xanh là một trong những thức uống lành mạnh nhất hành tinh vì chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ tế bào khỏi độc tố và các tác nhân gây hại.

Trà xanh chứa lượng lớn catechin, đặc biệt là EGCG (epigallocatechin gallate) – hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy trà xanh có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng nhờ khả năng trung hòa gốc tự do.

Catechin trong trà xanh thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa, trong khi caffeine giúp nâng cao hiệu suất tập luyện, hỗ trợ giảm cân tự nhiên mà không cần biện pháp khắc nghiệt.

Uống trà xanh đều đặn giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hạ triglyceride, đồng thời ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy người uống hơn một tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc đau tim thấp hơn 26% so với người uống ít hơn.

Thành phần L-theanine trong trà xanh giúp tăng tập trung, giảm căng thẳng, đồng thời hỗ trợ trí nhớ và sự tỉnh táo. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng catechin có thể bảo vệ tế bào thần kinh, giảm nguy cơ mắc Alzheimer và Parkinson.

Nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trà xanh giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Trà xanh cũng giúp giảm đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, nhờ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2 – căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại.

Dù mang lại nhiều lợi ích, uống quá nhiều trà xanh có thể gây đau đầu, mất ngủ hoặc rối loạn tiêu hóa do chứa caffeine. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống vừa phải, 1–2 tách mỗi ngày, tránh uống khi đói hoặc vào buổi tối.

