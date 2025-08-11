Mỹ đang ‘lấy đồ của Nga trao cho Nga’

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất rằng Kiev xem xét khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình mà theo nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, sẽ có lợi cho cả hai bên.

“Vấn đề trao đổi lãnh thổ giữa Ukraine và Nga rất phức tạp, nhưng sẽ có lợi cho cả hai bên” - người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “nên sẵn sàng ký kết một điều gì đó để giải quyết xung đột ở Ukraine”. Theo ông Trump, nếu không có sự can thiệp của Hoa Kỳ, cuộc đối đầu vũ trang có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới.

Tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đồng ý một lệnh ngừng bắn hoàn toàn nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine rời khỏi lãnh thổ của vùng Donetsk trước đây của Ukraine (nay là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, DPR).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Ukraine sẽ rút quân khỏi lãnh thổ DPR và đóng băng tiền tuyến.

Trong giai đoạn thứ hai, hai ông Putin và Trump sẽ cùng nhau soạn thảo một kế hoạch hòa bình cuối cùng, kế hoạch này sẽ được chuyển đến cho ông Zelensky.

Sau đó, theo các nguồn tin của tờ báo, một đạo luật có thể được thông qua tại Nga, đảm bảo không có bất kỳ “kế hoạch xâm lược” nào chống lại Ukraine và châu Âu.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng lưu ý là đề xuất này không bao gồm các khu vực Kherson và Zaporizhia, tức là Nga sẽ không thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022 (gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk).

Theo giới phân tích Nga, thỏa thuận này không hề có lợi gì cho Moscow, bởi không cần chính quyền Kiev “nhượng lại” lãnh thổ Donetsk, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tiến dần đến mục đích giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, thậm chí đã tiến sang lãnh thổ Dnipropetrovsk.

Quyền chủ động trong cuộc xung đột hoàn toàn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga, việc tạm dừng các hoạt động quân sự sẽ đồng nghĩa với việc tước đi lợi thế chính và công cụ chính để đạt được chiến thắng của Liên bang Nga, nên những điều khoản ngừng bắn của Mỹ đưa ra là hoàn toàn vô nghĩa.

Có thể nói rằng, những điều khoản Mỹ đưa ra trong thỏa thuận ngừng bắn này hoàn toàn là trao cho Moscow những cái ‘đã nằm trong tầm tay Nga’ hay nói cách khác là ‘lấy đồ của Nga ban cho Nga’.

Do đó, nếu chỉ có những điều khoản được coi là ‘rất bất lợi đối với Nga’, chắc chắn là Moscow sẽ không đồng ý với thỏa thuận này.