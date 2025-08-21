Hoa Kỳ vẫn là một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraine, họ đã cung cấp khoảng 360 xe tăng, 630 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh (APC và IFV) cùng hàng trăm nghìn quả đạn pháo tầm xa kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022.

Khoản viện trợ này bao gồm nhiều loại vũ khí nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong cuộc xung đột quyết liệt đang diễn ra với Nga.

Các thiết bị được viện trợ bao gồm xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và nhiều hệ thống pháo binh khác nhau như lựu pháo M777 và đạn pháo tầm xa. Lầu Năm Góc cho biết các đợt chuyển giao này là một phần của những gói viện trợ quân sự có tổng giá trị hơn 50 tỷ đô la kể từ tháng 2 năm 2022.

Phần lớn xe tăng Mỹ cung cấp cho Ukraine không phải do nước này sản xuất.

Đáng chú ý là trong tổng số 360 xe tăng đã cung cấp, số lượng chiến xa do Mỹ chế tạo là những chiếc Abrams chỉ vỏn vẹn 31 xe, còn lại phần lớn là MBT do Liên Xô sản xuất như T-72 được Washington mua lại từ các quốc gia Đông Âu là thành viên NATO.

Tổn thất với số phương tiện thiết giáp Mỹ viện trợ Ukraine là khá lớn, khi gần như toàn bộ số xe tăng Abrams đã bị phá hủy hoặc thu giữ, trong khi lượng xe bọc thép chở quân M113 thiệt hại đã lên đến hơn 400 đơn vị.

Người phát ngôn Nhà Trắng - bà Caroline Levitt xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng nguồn cung cấp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tiến độ của các cuộc đàm phán hòa bình.

Hiệu quả của máy bay không người lái khiến xe tăng, thiết giáp phải chịu tổn thất rất lớn trên chiến trường.