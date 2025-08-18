Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 18/8 để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Bảy lãnh đạo châu Âu khác, bao gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, cũng sẽ cùng ông Zelensky đến Nhà Trắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS , Ngoại trưởng Mỹ Rubio được hỏi các lãnh đạo châu Âu đến Mỹ có phải để bảo vệ ông Zelensky trước nguy cơ bị ép phải ký một thỏa thuận bất lợi cho Kiev hay không.

Ông Rubio bác bỏ thông tin này, gọi đây là “một câu chuyện bịa đặt của giới truyền thông”.

“Họ đến không phải để ngăn ông Zelensky khỏi bị dồn ép. Họ đến vì chúng tôi đã thảo luận với các nước châu Âu. Chúng tôi đã nói chuyện với họ vào tuần trước, đã có các cuộc họp tại Anh. Tổng thống của chúng tôi đã mời họ đến”, ông Rubio nói.

Chuyến thăm Nhà Trắng của ông Zelensky diễn ra ba ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán song phương tại Alaska mà không có sự tham gia của châu Âu và Kiev. Hội nghị đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Rubio tránh né những câu hỏi về việc không có lệnh ngừng bắn tại Alaska, nói rằng hội nghị đã giúp tất cả các bên tiến gần hơn đến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Nếu không, Tổng thống Zelensky và tất cả các lãnh đạo châu Âu sẽ không đến tận đây", ông nói.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, ông Trump cũng đã từ bỏ yêu cầu Nga thực hiện lệnh ngừng bắn, đi ngược lại với lập trường của châu Âu và Ukraine.

Hiện tại, ông Trump muốn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng để chấm dứt xung đột. Ông được cho là ủng hộ đề xuất của Nga, theo đó Ukraine sẽ thừa nhận quyền kiểm soát của Mátxcơva đối với toàn bộ các tỉnh Donetsk và Luhansk để đổi lấy hòa bình.

Cuộc gặp trước đó của ông Zelensky tại Phòng Bầu dục đã kết thúc một cách ầm ĩ với việc Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đồng thời chỉ trích ông Zelensky. Tổng thống Ukraine đã buộc phải rời khỏi Nhà Trắng, và Mỹ tạm thời đóng băng viện trợ quân sự cho Kiev.

Giờ đây, điều quan trọng nhất đối với người Ukraine là tránh lặp lại một cuộc họp gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục. "Thật không may, có nguy cơ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa", ông Nikolay Beleskov - nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine - nói với tờ Washington Post .

Ông cho biết, Tổng thống Zelensky phải hành động thận trọng trong chuyến thăm Washington, nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Ukraine cần "cân bằng giữa việc không khiêu khích" và thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.