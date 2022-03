MXH Trung Quốc "náo động" vì 1 đề xuất của đại biểu quốc hội TQ ngay ngày đầu kỳ họp

Tài khoản video China News ngày 5/3 đăng tin trên trang Weibo (Trung Quốc): "Trong thời gian diễn ra kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc năm 2022, Chu Liệt Ngọc - Đại biểu Quốc hội Trung Quốc, Giám đốc Công ty Luật Quốc Đỉnh (tỉnh Quảng Đông) - đã đề xuất bãi bỏ tội danh say rượu lái xe gây nguy hiểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Chu vận động để hủy bỏ hình phạt đối với tội danh này".



Kiến nghị của đại biểu quốc hội Trung Quốc Chu Liên Ngọc được tài khoản video China News đăng tải ngày 5/3. Ảnh chụp màn hình Weibo.

Hiện tại, chủ đề này đang xếp hạng số 1 về lượt tìm kiếm phổ biến nhất và có 110 triệu lượt đọc trên Weibo.

Ông Chu cho biết, việc bãi bỏ tội danh say rượu lái xe gây nguy hiểm không có nghĩa là hành vi say rượu lái xe không phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, trong khi hạn chế áp dụng luật hình sự, cần tăng cường độ và phạm vi xử phạt hành chính đối với hành vi say rượu lái xe.

Ông Chu cho rằng, việc tạm giữ phương tiện và phạt nặng về hành chính cũng có thể giúp đạt được mục đích "uống rượu thì không lái xe, và đã lái xe thì không uống rượu".

Theo China News Weekly, Chu Liệt Ngọc cho rằng, việc bãi bỏ tội danh say rượu lái xe gây nguy hiểm có thể làm cho luật pháp trở nên nhân văn hơn, đồng thời cũng có thể giảm đáng kể tỷ lệ tội phạm và góp phần xây dựng một xã hội hài hòa.

Ông Chu chỉ ra rằng, hàng năm, Trung Quốc có tới 300.000 người bị kết án vì tội danh say rượu lái xe gây nguy hiểm, chiếm 1/3 tổng số vụ án hình sự trên đất nước này. Một số người phạm tội say rượu lái xe gây nguy hiểm vừa bị xử lý hành chính vừa bị xử lý hình sự, mặc dù tình tiết vụ án tương đối nhỏ.

Do đó, Chu Liệt Ngọc đề nghị, nên tham khảo chế độ niêm phong hồ sơ tội phạm của trẻ vị thành niên, để thiết lập một chế độ niêm phong hồ sơ tội phạm say rượu lái xe gây nguy hiểm, để những người phạm tội này có thể thực sự tái hòa nhập cộng đồng.

