MV "Mơ là phải mở" - Thông điệp tích cực cho những "kẻ mộng mơ"

Chúng ta, ai cũng có ước mơ…



Một nghệ sĩ trẻ GenZ bằng cá tính, dám nghĩ, dám làm đã "phá đảo" và "thống trị" làng nhạc Việt. Một nữ VĐV từng nhận được lời khuyên giải nghệ đã lập nên kỳ tích lịch sử tại SEA Games 32 với 4 HCV. Một cậu bé chỉ học hết lớp 1 vì gia cảnh khó khăn đã trở thành game thủ hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế… Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều những hành trình rực rỡ đã và đang truyền đi cảm hứng sống tốt đẹp cho xã hội. Nhưng dù là ở lĩnh vực nào, độ tuổi nào, họ đều có một mẫu số chung: chinh phục thành công ước mơ của mình.

Chúng ta không ngớt trầm trồ khi chứng kiến cuộc sống rực rỡ của những người dám bứt mình ra khỏi trọng lực của cuộc sống, của lo toan và hoài nghi để theo đuổi ước mơ, thành công với ước mơ đó.

Chúng ta không ngừng khát khao, một ngày không xa cũng có thể vinh danh chính mình: vì đã sống trọn đam mê, vì đã mạnh mẽ bước qua nỗi sợ hãi hay hoài nghi để nghĩ lớn, vì đã "điên rồ" phá bỏ chiếc "kén an toàn" mà chinh phục được nhiệm vụ tưởng chừng như "bất khả thi": biến ước mơ thành hiện thực.

Mỗi chúng ta từ khi sinh ra, đến khi trưởng thành và sau này già đi, ai cũng cũng đều có cho mình những ước mơ thật đẹp. Trẻ nhỏ mơ có một món đồ chơi mới, người lớn mơ về một sự nghiệp huy hoàng hay trở thành người có ích, người già mơ mạnh khỏe, con cháu sum vầy, hạnh phúc… Quyền được mơ và theo đuổi giấc mơ là bình đẳng đối với mỗi người. Ai cũng cần chạy từ vạch xuất phát đến vạch đích trong hành trình hiện thực hoài bão. Và điều làm nên sự khác biệt, người thành công, kẻ thất bại nằm ở hai chữ: hành động. Bởi, "mơ là phải mở", phải hành động thì mới có thể biến ước mơ của mình thành điều mơ ước của người khác.

"Mơ là phải mở"

Ca khúc "Mơ là phải mở" ra mắt dịp đầu năm mới đang "gây sốt" thời gian gần đây tựa như một thông điệp tích cực gửi tới tất cả những ai đã và đang nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi ước mơ giữa cuộc sống bộn bề âu lo: Hãy biết ước mơ và hiện thực hóa bằng hành động, bứt phá vòng an toàn để có được hạnh phúc tròn đầy.

Mở đầu MV là tình huống khá quen thuộc với người trẻ ngày nay: Khi gặp chuyện khó sẽ… đi xem bói. "Xem xem có hữu duyên… Bế tắc hay nở hoa. Con muốn mua được xe hơi. Đậu trong chiếc nhà xinh. True love con ở đâu. Muốn lễ Tết xong thành đôi thành hôn. Muốn cho cả năm luôn gặp may. Muốn cho ước mơ thành thật…" Những mong cầu thoạt nghe có phần vui vẻ nhưng lại rất thật và gần. Đâu đó, chúng ta đều bắt gặp chính mình trong những lời nguyện ước này.

Và cách "thầy bói Mơ" Yuno xuất hiện đầy vui nhộn cùng những câu rap không thể chuẩn bài hơn: "Mơ mơ vốn mang muôn màu. Muốn may phải thôi mong cầu. Mở ra mối mơ trong đầu. Mơ là không mập mờ…" chính là lời tư vấn đầy thiết thực dành cho những người đang "mắc kẹt" với những giấc mơ. Rằng "mơ" vốn mơ hồ và muôn màu, muốn mong, muốn cầu phải xóa tan mọi sự mập mờ để "mở" đường cho ước mơ về được đến đích.

Sẽ có ngày, tất thảy chặng đường đi qua sẽ hóa thành một bức tranh phong cảnh. Bức tranh đó rực rỡ đến đâu phụ thuộc vào cách chúng ta hành động, bởi "ai cũng có giấc mơ. Ai cũng có chí. Nhưng nếu không thức tỉnh. Thì làm gì có ngày làm nên".

MV Mơ là phải mở do NCB tài trợ truyền thông điệp tích cực đến giới trẻ

Mơ có người yêu phải mở app hẹn hò, mở cửa trái tim ra sẽ được xe nên tơ duyên. Mơ đầy tiền thì đừng chần chừ mà mở Ví lập ngay đủ loại tài khoản tích lũy: Quỹ thoát kiếp FA, Quỹ an nhàn suốt tháng hay thử Chứng khoán đổi đời. Mơ sắm được "phone" mới thì mở ngay chiếc thẻ Visa mà "quẹt thả ga" … Những hình ảnh minh họa rất hóm hỉnh và trực quan của MV đã góp phần truyền tải thông điệp "Mơ là phải mở" theo những cách rất... đời, rất thuyết phục. Dù là mơ gì cũng phải "Mở đôi mắt ra mà xem. Nắm bắt cơ hội bất kể ngày và đêm". Có ý chí và quyết tâm để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày thì "New year new life everything makes new me", ước mơ nào cũng có thể trở thành Tương lai.

"Mơ là phải mở let's go" - câu hát liên tục được lặp lại trong bài cũng là câu chốt "đắt giá" tựa như một lời khích lệ: "Mơ gì, Mở nấy", dám ước mơ thì cũng hãy biết thực hiện.

MV "Mở là phải Mở" là sự kết hợp đầu tay của bộ ba nghệ sĩ trẻ đã tạo được nhiều dấu ấn thời gian qua: Miu Lê, DTAP và rapper Yuno Bigboi với sự đồng hành Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Có thể nói bên cạnh giọng hát trong trẻo và đầy truyền cảm của Miu Lê, phần rap đầy mượt mà của Yuno Bigboi đã góp phần không nhỏ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho những ước mơ của hàng triệu người Việt Nam.

"Tiếp nối hành trình "Mở NCB - Mở triệu ước mơ" trong năm 2023, MV "Mơ là phải Mở" ra mắt đầu 2024 không chỉ là món quà truyền cảm hứng mà còn tựa như một lời khẳng định thiết thực mà ngân hàng NCB gửi tặng đến khách hàng sau 2 năm chuyển mình bứt tốc: NCB không ngừng đổi mới và mang tới những giá trị vượt trội cho khách hàng và cộng đồng, là người đồng hành cho mọi ước mơ trở thành hiện thực. Hãy dám ước mơ, hãy dám hành động!